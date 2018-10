Grundloven kan spænde ben for V-profils valglovsforslag

Det er ikke helt lige til, hvis et forslag fra Venstres Jan E. Jørgensen om at lade alle stemmer tælle lige meget ved valg til Folketinget skal blive til virkelighed.

Således vil det ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet kræve en ændring af grundloven, hvis der ikke skal tages hensyn til befolkningstætheden, når mandaterne skal fordeles geografisk. Det oplyser ministeriet i en mail.

Jan E. Jørgensen finder den nuværende metode urimelig, da mandater koster flere stemmer i hovedstaden end i eksempelvis Vestjylland.

Det sker, da der ved mandatfordelingen tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed. Det fremgår af grundloven.

Hensynet betyder, at de tyndt befolkede områder sikres en forholdsmæssig større repræsentation end de tættere befolkede dele af landet.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) skriver i en skriftlig kommentar, at det danske valgsystem bygger på en høj grad af proportionalitet mellem vælgernes stemmer og valgresultatet.

- Men grundloven sikrer en fortrinsstilling til de tyndere befolkede områder, i forhold til hvordan mandaterne fordeles geografisk, skriver ministeren.

Han er i øvrigt - ligesom Jan E. Jørgensen - valgt til Folketinget i Københavns Storkreds.

- Som valgt i hovedstaden kan det selvfølgelig lyde besnærende at ændre valgloven, som Jan E. Jørgensen foreslår, men grundloven tillader ikke, at vi helt ser bort fra forskellen i befolkningstætheden.

- Under alle omstændigheder kræver det et grundigt arbejde, hvis man skulle ændre på valgloven, og det vil næppe være ønskeligt at gennemføre en forceret proces på denne side af det kommende folketingsvalg, skriver ministeren.

Ifølge ministeriet viser beregninger fra Danmarks Statistik, at flere mandater vil flyttes, hvis man ser bort fra befolkningstætheden.

Hvis man alene ser på folketallet og vælgertallet, og stadig giver Bornholm to mandater, vil et tillægsmandat flyttes fra Sjælland-Syddanmark til Hovedstaden.

Desuden vil Københavns Omegns Storkreds få to ekstra kredsmandater, mens Nordsjælland vil få et ekstra. Samtidig vil Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland miste et mandat hver.

Jan E. Jørgensen fortalte mandag, at han mener, at en ændring af valgloven vil få betydning for den førte politik på Christiansborg.

- Når der kommer flere i Folketinget, som er valgt i hovedstaden, vil der også være flere, som fremfører synspunkter, som vores vælgere lægger vægt på.

- Er en motorvej vigtig i Holstebro eller Frederikssund? Det er klart, at det har man et forskelligt syn på, sagde han.

Han fortalte samtidig, at han ikke var sikker på, at han ville få opbakning til forslaget internt i sit parti.