Venstre med dårligste Voxmeter-måling i over et år

På trods af at regeringen den seneste tid har præsenteret en lang række udspil for, hvordan man vil forandre Danmark til det bedre, har det tilsyneladende ikke givet bonus for statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Venstre.

En meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, giver Venstre opbakning fra 17,3 procent af vælgerne.

Det er 2,2 procentpoint lavere end ved valget for godt tre år siden og den laveste tilslutning, som Venstre har fået i tilsvarende målinger fra Voxmeter siden juli sidste år.

Hvis forudsigelserne holder stik, svarer det til, at partiet ved det kommende valg går tre mandater tilbage fra 34 til 31.

Regeringspartnerne De Konservative står ifølge målingen til at beholde sine 6 mandater på trods af en lille tilbagegang.

Til gengæld kan Liberal Alliance glæde sig over at have opnået den bedste måling siden december med 6,4 procent af stemmerne.

Nye Borgerlige ryger efter en måned med gode målinger igen under spærregrænsen i den aktuelle rundspørge med 1,9 procent af stemmerne, og det skubber til magtbalancen mellem blå og rød blok.

Fraregner man de 10 mandater, som Alternativet står til at få, står rød blok til 83 mandater, mens blå blok inklusiv Dansk Folkeparti forventes at få 82 mandater.

Alternativet har meddelt, at man peger på politisk leder Uffe Elbæk som statsminister og derfor som udgangspunkt ikke skal regnes med som en af S-leder Mette Frederiksens støtter.

Det er statsministeren, der bestemmer, hvornår der skal afholdes folketingsvalg næste gang.

Der må dog højst gå fire år mellem valgene, og derfor skal det senest ske 17. juni næste år.

Lars Løkke Rasmussen har flere gange understreget, at han ikke vil afholde valg før nytår, fordi regeringen stadig har et stykke arbejde, der skal gøres færdig.

Det gælder blandt andet om at skaffe et flertal bag den finanslov, man i øjeblikket forhandler om.