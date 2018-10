DF: Regeringen mangler at levere på udlændingeområdet

En markant ændring på udlændingeområdet.

Det er, hvad regeringen ifølge Dansk Folkeparti endnu ikke har leveret i forbindelse med forhandlinger om en finanslov for 2019.

Sådan lyder det mandag fra partiets finansordfører, René Christensen, på vej ind til forhandlinger med regeringen i Finansministeriet.

- Der er bestemt nogle stramninger, som går i den rigtige retning. Men de gør ikke op med, at man stadigvæk skal være i integrationsforløb og får andre tilbud. Det ønsker vi ikke, siger han.

- Det er ikke nok. Derfor skal vi have et paradigmeskift, siger han.

Men hvad er så et paradigmeskift på udlændingeområdet?

Spørger man finansordføreren, betyder det midlertidige opholdstilladelser, der ophører, så snart fred indtræder i hjemlandet.

Her skal der især lægges vægt på, at tilknytningskravet til Danmark ikke bliver for stort, når udlændinge bevæger sig ind på arbejdsmarkedet, lyder det.

- Det er de ting, vi skal arbejde med: Hvordan giver vi folk ophold, beskyttelse og også gerne en uddannelse, samtidig med at vi kan opretholde kravet om, at nu er der fred i dit hjemland, og derfor skal du sendes hjem?, siger René Christensen.

- Det er et paradigmeskift, at man er i Danmark midlertidigt, siger han.

Særligt udlændingeområdet bliver peget på som den største knast mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Ifølge finansminister Kristian Jensen (V) er det dog i højere grad økonomien, der splitter parterne.

- Som det ofte er, når det kommer til finansloven, så er det et spørgsmål om at få knasten om økonomien høvlet af end selve initiativerne, siger Kristian Jensen.

- Dansk Folkeparti er kommet med rigtig mange gode initiativer og gode ønsker, som jeg sagtens kan se regeringen bakke om. Spørgsmålet er naturligvis, hvordan vi finder en fornuftig finansiering, siger han.

Blandt andet er Kristian Jensen ikke afvisende over for Dansk Folkepartis ønsker om flere lægeuddannelser på Sjælland samt en nedlægning af regionerne.

- Vi kigger i øjeblikket på, hvad den rigtige struktur er fremadrettet.

- Der er rigtig mange borgere, der føler, at sundhedsvæsnet er kommet for langt fra dem. Der vil vi gerne have sundhedsvæsnet meget tættere på, og det kræver en anden sammenhæng, end det vi har i dag, siger han.

Regeringen er dog endnu ikke kommet frem til, om det kræver en afskaffelse af regionerne, fastholder Kristian Jensen.

Finansordfører René Christensen er mandag flankeret af sundhedsordfører Liselott Blixt og børne- og familieordfører Pernille Bendixen.

Dagens forhandlinger står også særligt i børnenes og sundhedens tegn, lyder det fra finansordføreren.

Det har dog ikke ledt til konkrete resultater, siger René Christensen efter mødet.

- Der er ikke noget resultat endnu, men vi har fået lejlighed til at gennemgå regeringens udspil mere minutiøst, siger han.