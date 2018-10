Skal jyske politikere have sværere ved at komme i Folketinget?: »Det er dybt urimeligt​«

Der er noget galt med den danske valglov.

Det mener Venstre-politikeren Jan E. Jørgensen, der har svært ved at se, hvorfor politikere i hovedstaden skal have sværere ved at blive valgt til Folketinget end hans jyske kollegaer.

»Det er urimeligt, og der er ikke rigtig nogen, der er opmærksomme på det«, siger han til TV 2 Lorry.

I øjeblikket bliver stemmerne fra tyndt befolkede områder vægtet på en måde, så de i sidste ende får samme effekt som stemmerne fra store byer som København.

Jan E. Jørgensen mener, at alle stemmer bør tælle lige meget, hvilket - ifølge hans beregninger - vil skaffe tre mandater mere i hovedstadsregionen.

Det vil dog næppe få den store effekt, mener Karina Kosiara-Pedersen, partiforsker på Københavns Universitet.

»Selvom mandaterne er billigere i Jylland eller i de tyndt befolkede områder, så er det partierne, der bestemmer politikken. Så det, at der er en enkelt københavner mere i et parti og en enkelt jyde mindre, det betyder altså, der er grænser for, hvor meget det kan gøre for balancen,« siger hun til mediet.

Jan E. Jørgensen har siddet i Folketinget i syv år og er blevet valgt i hovedstadsområdet.