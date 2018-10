Svindelsigtede Britta Nielsen fik skriftlig påtale i 2000

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er sigtet for svindel med mindst 111 mio. kr. øremærket samfundets svageste, fik i 2000 en skriftlig påtale.

Det skete efter flere konstaterede fejl i tildelingen af tilskud til satspuljeprojekter.

De nye oplysninger fremgår af et kommissorium, som Børne- og Socialministeriet netop har offentliggjort.

Kommissoriet er en opgavebeskrivelse til statens advokat, Kammeradvokaten, der skal kulegrave sagen og placere et muligt ansvar for, hvordan Britta Nielsen kunne overføre 111 mio. kr. til sig selv gennem 16 år, fra 2002 og frem til nu.

Hun flygtede, inden hun blev politianmeldt og bortvist fra Socialstyrelsen i slutningen af september.

Kammeradvokaten skal i sin undersøgelse i første omgang have fokus på perioden fra 2000, hvor Britta Nielsen fik en påtale for fejl i tildelingen af tilskud, og frem til, at hun blev bortvist 26. september.

Det undersøges dog, om det er muligt at få undersøgt hele den periode, hvor Britta Nielsen har været ansat i forskellige ministerier og styrelser og har har haft med tildelingen af satspuljemidler at gøre - det vil sige siden 1977. Det kan være vanskeligt at skaffe data fra den tid, men det undersøges, om det er muligt, fremgår det af kommissoriet.

En af de centrale opgaver for Kammeradvokaten er at kortlægge sagsforløbet og vurdere, om en eller flere personer kan drages til ansvar for misbruget af de statslige midler og herunder, om der er tale om såkaldte ”institutionelle forsømmelser” - det vil sige, om det er hele systemet, som har svigtet i form af f.eks. manglende tilsyn og revision.

Kammeradvokaten skal også vurdere, om der kan være et tjenstligt ansvar at gøre gældende med ansættelsesmæssige konsekvenser til følge.

Et andet meget centralt punkt er, at Kammeradvokaten skal vurdere et eventuelt ansvar for tildeling af rettigheder, som Britta Nielsen fik. Det har været fremme, at hun var superbruger og kunne gå ind og ændre i it-systemerne samtidig med, at hun sad og anviste penge til projekter.

Sideløbende med Kammeradvokatens undersøgelse, skal revisionsfirmaet PWC kulegrave misbrugets omfang, hvordan det har fundet sted, herunder om forretningsgangene har været utilstrækkelige, eller om de har været tilstrækkelige, men ikke fulgt.

Det skal samtidig undersøges, om der er organisationer, som har ret til at få penge, som de ikke fik, fordi Britta Nielsen overførte dem til sig selv i sin bank, Danske Bank.

Desuden skal det undersøges, om Britta Nielsen kan have samarbejdet med andre i systemet om svindlen.