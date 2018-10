Regeringen og DF vil lade små robotter bringe varer ud

Små selvkørende robotter der leverer mad, dagligvarer og medicin lige til døren.

Det kan inden for få år blive en realitet. Således har transportminister Ole Birk Olesen (LA) opbakning fra regeringens og Dansk Folkepartis ordførere til at gå videre med at få udarbejdet en forsøgsordning for små selvkørende robotter.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Robotterne skal køre i et langsomt tempo på omkring seks kilometer i timen, og de skal køre side om side med fodgængere på fortovet.

I dag må selvkørende robotter ikke bruges på gaden til udbringning af eksempelvis varer, men det skal altså være muligt som forsøg, lyder det.

Forsøgsordningen skal være adskilt fra forsøget med selvkørende biler. Ordningen skal blandt andet sætte regler for forsikring, hastighed, og hvem der har ansvaret, hvis robotten ender i en ulykke

Til Politiken oplyser Ole Birk Olesen, at robotterne ikke er beregnet til levering over længere afstande. Han forventer, at de vil kunne levere varer på en afstand af to til tre kilometer.

- Det er en god ny teknologi, som kan gøre livet lettere og billigere for mange. Det kan eksempelvis være en gevinst for den ældre, der ikke skal hente sin medicin, men bare kan bestille til levering derhjemme, siger ministeren til Politiken.

Ifølge avisen går der dog noget tid, før du kan møde de små robotter på din vej.

Ministeren oplyser, at han vil fremsætte et lovforslag, som skal behandles i Folketinget i løbet af første halvdel af 2019.

Ole Birk Olesen nævner 1. januar 2020 som et bud på en dato, hvor lovforslaget vil kunne træde i kraft.

Coop, der står bag kæder som Fakta, Irma og SuperBrugsen og sælger dagligvarer over nettet, finder den nye leveringsmetode interessant, fortæller informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

- Vi kommer til at se danskernes måde at købe dagligvarer på dramatisk, og selv om vi ikke har nogle helt aktuelle planer om at gøre det, kan det sagtens være en løsning i fremtiden, siger han til Ritzau.

Mads Grand, pressechef i Salling Group, der blandt andet har Netto og Føtex, oplyser, at selskabet ikke har planer om at levere dagligvarer med robotter, men han finder det også interessant.

- Selvfølgelig er der et potentiale i dagligvarer. Men der, hvor det er særligt interessant, er, at vi i mange af vores butikker driver apoteker. Og der kunne sagtens være muligheder for udbringning derfra, siger han.