S ønsker forsøg med babyluger trods afvisning fra etisk råd

Selv om et stort flertal i Det Etiske Råd ikke vil anbefale babyluger, holder Socialdemokratiet fast i, at det ønsker at indføre en forsøgsordning med luger.

Det fortæller sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

- Lad os prøve det af, og lad os se, om vi kan redde bare ét barn fra at blive efterladt på en kold bænk eller i en affaldsskakt. Jeg synes, at vi skal fokusere på muligheden for at redde børn fra at dø, siger han.

Partiet foreslår, at der skal være et forsøg med babyluger to steder i Danmark, hvor kvinder kan aflevere deres nyfødte børn.

Babylugerne skal være en hjælp i de tilfælde, hvor spædbørn ellers bliver efterladt på gaden. Det sker cirka en gang årligt, at et spædbarn findes efterladt.

Stort flertal i Det Etiske Råd anbefaler ikke babyluger

Torsdag aften udkom Det Etiske Råd med sin nye udtalelse, og det var kun ét medlem af rådet, der ikke var enig med resten i, at det ikke skulle anbefale babyluger.

Det skyldes blandt andet, at det er meget usikkert, hvorvidt det overhovedet vil nedbringe antallet af babyer, der efterlades i det offentlige rum.

Rådet pointerer også, at babyluger kan have en række utilsigtede effekter. Der kan for eksempel blive afleveret børn i lugerne som et alternativ til en almindelig bortadoption.

Alligevel mener Flemming Møller Mortensen, at babyluger skal forsøges.

- Det er for snævert ikke at prøve at fokusere på, at det her eventuelt kan redde børn, siger han.

Han fortæller desuden, at Socialdemokratiet ønsker flere tiltag end blot babyluger.

- Vi skal også have en forbedring af svangreomsorgen til de særligt sårbare grupper.

- Det Etiske Råd kommer også med en anbefaling af, at man skal kunne føde anonymt. Det må vi have en politisk drøftelse af, for det er selvfølgelig en udfordring, at nogle ikke er velkomne eller føler sig velkomne i vores sundhedsvæsen, siger Flemming Møller Mortensen.

SF har også før talt for babyluger. Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) er dog klar til at se på andre løsninger.

- Personligt er jeg stadig for babyluger som en nødløsning i de situationer, hvor vi ikke kan nå kvinder, der af forskellige årsager ikke vil være ved, at de skal have et barn og efterlader det et sted.

Ny rapport: Babyluger kan i sig selv skabe flere hittebørn

- Så længe der ikke er flertal for det, skal vi gøre alt, der står i vores magt for at finde nogle alternative løsninger, siger hun.

Dansk Folkeparti har også tidligere talt for babyluger. Det er dog uvist, hvad partiet mener i dag. Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) har fredag morgen ikke haft tid til at se rådets udtalelse igennem.