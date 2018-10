Finansminister regner med finanslov med DF

Pilen peger på en finanslov med Dansk Folkeparti.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V) efter torsdagens sættemøder med hele oppositionen. Fra Socialdemokratiet over SF og Enhedslisten til Alternativet og De Radikale. Onsdag mødte han Dansk Folkeparti.

- Når jeg lytter til partiernes meldinger, er jeg af den klare overbevisning, at det mest sandsynlige er, at vi laver en finanslovsaftale med Dansk Folkeparti. De har klarest vist en opbakning til regeringens forslag, siger Kristian Jensen.

- Dog ikke sådan, at de er enige i alt. Der skal nok blive rigeligt at forhandle om. Men jeg synes, at det er meget naturligt, at en regering laver en finanslov med sit parlamentariske grundlag.

Finansministeren mener, at oppositionen stiller større krav, end regeringen kan opfylde. Mange partier vil bruge mange penge, påpeger han.

- Men vi er i regeringens optik nødt til at have en finanslov, som er tilpasset de konjunkturer, der er. Vi skal passe på pengene og sørge for, at pengene passer, siger Kristian Jensen.

Han peger på, at virksomhederne mangler hænder i Danmark og EU. Det kan overophede økonomien og udløse uholdbare lønstigninger, så økonomien brænder sammen som i slutningen af 00'erne, påpeger finansministeren.

- Jeg vil stå som garanten for, at vi holder dansk økonomi i balance. Derfor er vi nødt til at tilpasse finansloven til de muligheder, der er i samfundsøkonomien, siger Kristian Jensen.

Regeringen vil give DF indrømmelser om en strammere udlændingepolitik for at få en aftale, siger han.

- De to omdrejningspunkter bliver: Hvordan sikrer vi, at midlertidig er midlertidig? Hvordan sikrer vi, at flygtninge og familiesammenførte tjener deres egne penge, i stedet for at leve at skatteydernes, siger Kristian Jensen.