Pape: Nye overvågningsregler skal stemme overens med EU

På en dag, hvor EU-landenes møder i Luxembourg stod mere på drøftelser end på beslutninger, benyttede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lejligheden til at diskutere logningsregler.

Det gjorde han med EU's kommissær for sikkerhedsunionen, Julian King. Og det står klart, at Danmark selv må kigge på de nuværende regler, siger justitsministeren.

- Jeg blev bekræftet i, at fælles EU-regler ikke er lige om hjørnet. Derfor skal vi i gang med at udarbejde noget derhjemme i god kontakt med kommissionen.

- Vi skal ikke risikere, at lave en lovgivning, som vi så får underkendt hos EU-Domstolen bagefter. Det vil være tåbeligt, siger Søren Pape Poulsen.

Danske regler om logning kræver, at teleselskaber indsamler oplysninger om alle danske telekunder et år tilbage i tiden.

Justitsministeren åbnede onsdag for at kigge på reglerne, der er i strid med en to år gammel dom fra EU-Domstolen.

Men han ville foretrække fælles retningslinjer fra EU at læne sig op ad i udarbejdelsen af de nye regler.

- Vi skal prøve at komme i gang i Danmark. Men det ærgrer mig, for det havde været langt, langt bedre, hvis vi kunne have haft en fælles tilgang til det i EU. I stedet skal hvert land nu forsøge at finde sin egen vej i det her, siger han.

Trods EU-dommen har regeringen valgt ikke at suspendere de danske regler, indtil der kommer nye fælles retningslinjer. Det er loggede oplysninger for vigtige til, har det lydt.

Men med lange udsigter til fælles front på området vil Søren Pape Poulsen altså nu til at kigge på den danske lovgivning. EU-Kommissionen har ellers bebudet, at retningslinjerne ville ligge klar i år.

De oplysninger, teleselskaberne indsamler, fortæller, hvem kunderne har ringet til, hvem de har sms'et, og hvilken mast telefonen har været forbundet til.

Det kan give et meget præcist billede af, hvor den enkelte har befundet sig.