Radikalt forslag til finanslov: Søg bredt og undgå bøvl

Er regeringen kreativ, kan den indgå en aftale om en finanslov for 2019 - og få opfyldt et ønske om mere udenlandsk arbejdskraft, der har mødt politisk modstand.

Det mener De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, som onsdag går til såkaldt sættemøde i Finansministeriet om næste års finanslov med et tilbud om at "undgå bøvl".

- Vores tilbud til regeringen er, at hvis de søger bredt i Folketinget, så kan de slippe for det bøvl, som de plejer at have med Dansk Folkeparti, siger han.

- Nogle af de partier, som er vrangvillige over for at hente mere udenlandsk arbejdskraft, er til gengæld meget optaget af uddannelse.

- Derfor er vores forhåbning, at vi kan koble tingene. Vi kan for eksempel sige, at det kun er virksomheder, som tager uddannelsesansvar, som kan få lov til at hente mere udenlandsk arbejdskraft, siger Morten Østergaard.

Regeringens jagt på flere arbejdende udlændinge har vist sig at have svært ved at samle et politisk flertal.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har allerede afvist regeringens ønske om at sænke beløbsordningen til 330.000 kroner for borgere fra 12 udvalgte ikke EU-lande.

Ifølge De Radikale er det helt afgørende med en "saltvandsindsprøjtning til folkeskolen".

Og bliver det taget til efterretning, bebuder Morten Østergaard, at flere oppositionspartier vil bakke op om mere udenlandsk arbejdskraft.

Det kan nemlig være med til at finansiere et øget fokus på uddannelsesområdet, lyder det.

- Jeg tror, at det vil være svært for venstrefløjen at sige nej til at annullere uddannelsesbesparelser og investere flere penge i folkeskolen alene af den grund, at man ikke bryder sig om udenlandsk arbejdskraft fra ikke EU-lande, siger Morten Østergaard.

Den radikale leder frygter dog, at det alligevel ender med en smal aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Det vil dog ikke betyde, at De Radikale i fremtiden vil stå i vejen for mere udenlandsk arbejdskraft.

- Vores budskab har også været til Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, at de kan lige så godt tage fat nu, for ellers bliver behovet for stort.

- Vi er nødt til at skabe grundlag for, at man kan investere mere i uddannelse, og det kræver også, at man er villig til at tage nogle tiltag, der kan forbedre vores økonomi. Og der er udenlandsk arbejdskraft det, der virker bedst og hurtigst, siger Morten Østergaard.