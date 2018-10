DF: Regeringens finanslov betyder farvel til grænsekontrol

Den danske grænsekontrol står for skud, hvis regeringens finanslovsforslag bliver ført ud i livet.

Der er nemlig ikke afsat penge til at videreføre grænsekontrollen.

Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl efter det første af de såkaldte sættemøder hos finansminister Kristian Jensen (V) om næste års finanslov.

- Medmindre Dansk Folkeparti kræver penge afsat, så forsvinder grænsekontrollen til årsskiftet. Der er ikke afsat penge i finanslovsforhandlingerne, siger han.

Regeringen vil drosle ned på grænsekontrol

- Vi kan selvfølgelig ikke acceptere regeringens politik om, at grænsekontrollen forsvinder til årsskiftet. Vi mener, at grænsekontrollen er kommet for at blive, og at den også skal være permanent, siger han.

Det er kun regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti, der er inviteret til dagens forhandlinger.