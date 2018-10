Højere billetpriser skal betale dyrere kilometer for elbusser

Regeringen vil have elbusser frem for konventionelle og foreslår, at dyrere billetpriser skal betale en del af regningen, da det er dyrere at drive elbusser.

Dermed kan regningen havne hos passagererne.

En stribe ministre præsenterede tirsdag regeringens klima- og luftudspil, hvor der står, at forslaget skal finansieres ved at modernisere takstloftet. Da det er dyrere at drive elbusser, betyder det formentlig en forhøjelse.

Det er SF stærkt imod.

- Selvfølgelig skal vi have langt flere elbusser, men hvis vi samtidig skruer priserne i vejret for passagererne, giver det jo ingen mening. Målet er at få flere til at vælge offentlig transport, ikke det modsatte, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

Den grønne omstilling af busdriften skal ske i tre trin: Første trin er i 2020, hvor nye busser overalt i landet skal være CO2-neutrale. Næste trin er i 2025, hvor nye busser i byerne skal være nulemissionsbusser.

Tredje trin er fra 2030, hvor alle rutebusser i byerne senest skal være omstillet til nulemission.

Hvis ikke regningen skal ende hos passagererne, kan den ende hos skatteyderne eller betyde dårligere service i form af for eksempel færre afgange.

SF ser dog en fjerde vej. Partiet foreslår at indføre afgifter på flyrejser og bruge en del af fortjenesten på at give et tilskud på 50.000 kroner per elbus.

- Vi skal have flere passagerer over i den offentlige transport, og vi skal gøre det attraktivt at få langt flere elbusser på vejene.

- Samtidig kan vi godt gøre det lidt dyrere at flyve, fordi vi jo ved, at det er en af de store klimasyndere, siger Pia Olsen Dyhr.

Erfaringer har vist, at busserne er dyrere at købe og drive end dieselbusser blandt andet på grund af elafgiften.

I takt med at elbusser i højere grad bliver efterspurgt i den offentlige transport, vil det alt andet lige betyde, at elbusser bliver billigere at drive.