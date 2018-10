Fakta: Sådan er landbruget med i regeringens klimaindsats

Oppositionen er ikke imponeret over regeringens klimaudspil på landbrugsområde.

Men det danske landbrug kan ikke presses for meget i klimakampen - for så rykker produktionen blot et andet sted hen.

Det siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Sådan er regeringens klimaudspil for landbruget:

Ny svinestaldsteknologi skal være mindske ammoniak og drivhusgasser i luften. En tilskudsordning skal hjælpe landmænd med investeringer i teknologier som eksempelvis gylleforsuring.

En jordfordelingsfond på 150 millioner kroner skal gennem køb og salg af jorde sikre, at landbrugsproduktionen tager højde for blandt andet biodiversitet, klimagasproduktion og kvælstofreduktion.

90 millioner kroner skal afsættes til klimaforskning, der skal kortlægge, hvordan man bedst kan nedbringe udledning af drivhusgasser med teknologi.

Biogasanlæg skal gøres tættere for at mindske metanudslip.

Et udvalg nedsættes, der skal finde frem til tiltag i kampen mod ammoniak i luften. 160 millioner kroner afsættes i en pulje til disse konkrete tiltag.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet