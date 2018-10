Rød blok om klimaudspil: Landbruget slipper for billigt

Landbruget slipper ikke for let. Mener regeringen.

I oppositionen er meldingen den modsatte: landbruget kører på frihjul i forhold til det klimaudspil, som regeringen præsenterede tirsdag.

Landbruget er en af de største klimasyndere. Det siger Rasmus Nordqvist, som er Alternativets klimaordfører.

- Vi fik i går (mandag, red.) en rapport fra FN's klimapanel, som tydeligt viser, at vi skal handle på alle fronter.

- Derfor er det direkte uansvarligt, at regeringen mangler det politiske mod til for alvor at tage fat i den helt nødvendige grønne omstilling af vores landbrug, der er en af de største klimasyndere, vi har, siger han i en skriftlig kommentar.

Alternativet præsenterer torsdag partiets bud på en klimaplan frem mod 2030.

Den indeholder "en omfattende plan for en hurtig og gennemgribende grøn omstilling af vores landbrug", siger Nordqvist, der håber, regeringen vil lade sig inspirere.

Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten mener ligeledes, at landbruget slipper for billigt.

- Igen holder man hånden over landbruget og lader miljøet betale prisen. Ligesom det var tilfældet i forbindelse med landbrugspakken, siger Jens Joel, Socialdemokratiets klimaordfører, til Ritzau.

- Vi foreslår, at man bytter jorde i landbruget, så man binder mere klimagas i jorden, ligesom vi også vil afsætte penge til udvikling af fremtidens fødevareløsninger og til at gøre landbruget mere klimavenligt, siger han.

Morten Østergaard, De Radikales leder, tilføjer:

- Havde vi siddet i regering, havde vi sat et ambitiøst mål samlet set for Danmarks CO2-reduktion i 2030, hvor alle sektorer skulle bidrage.

- Vi ville tage fat om landbruget. Vores idé er at tage en tredjedel af vores nuværende landbrugsareal ud af dyrkning og i stedet for bruge det til at binde CO2 ved skovdrift eller lægge det ud til fri natur eller afgræsning som et væsentligt virkemiddel, siger han.

Landbruget går nærmest fri. Det konstaterer Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører.

SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at skal klimaforandringerne bekæmpes, kommer ingen til at gå fri. Altså heller ikke landbruget.

- Hvis vi ikke gør noget, kommer landbruget til at stå for en fjerdedel af vores klimaudslip i 2030. Det er voldsomt, og det skal vi selvfølgelig forhindre, siger hun i en skriftlig kommentar.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) afviser, at landbruget går fri i udspillet.

- Man skal have med i den ligning, at dansk landbrug er blandt de mest klimaeffektive, blandt de mest miljøskånsomme i verden - ikke bare i Europa.

- Hvis vi trykker for meget her, risikerer vi at rykke produktionen et andet sted hen. Og det er klimaet ikke tjent med, siger Ellemann.