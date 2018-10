Regeringen klar med 38 initiativer, der skal gøre Danmark grønt

Ambitionerne lyder bestemt ikke små. Men vejen dertil er mere uklar.

Over en million elbiler skal køre på de danske veje i 2030, og det skal være slut med benzin- og dieselbiler. Samtidig skal det være slut med udledning af CO2 og luftforurening fra busser i byerne, og taxabranchen skal have sagt farvel til diesel og benzin.

Fem år senere skal alle personbiler, der sælges i Danmark, være nul-emissionsbiler. Og i 2050 skal Danmark være helt CO2-neutralt.

Regnemodeller står for meget af klimaudspils CO2-effekt

Sådan lyder nogle af målsætningerne i regeringens store luft- og klimaudspil »Sammen om en grønnere fremtid«, som netop er blevet præsenteret af intet mindre end seks ministre med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen.

Regeringens CO2-regnestykke Ændring i forventet CO2-optag på landbrugsjord og skovarealer (LULUCF-kreditter): 12,9 millioner ton.

Annullering af CO2-kvoter: 8 mio. ton.

Mål om 100 % nulemmissionsbiler: 3-4 mio. ton.

Mål om grønne busser i offentlig transport: 1,5 mio. ton.

Forbedring af biogasanlæg: 1,1 mio. ton.

Mere biobrændstof i benzin og diesel: 1,0 mio. ton.

Strammere krav til klimaskadelige gasser i køleanlæg: 0,8 mio. ton.

Ny klimavenlig asfalt på statsveje 0,6 mio. ton.

Benzin og diesel skal ud af taxidriften: 0,4 mio. ton.

Energiaftalen fra foråret: 1,1 - 1,5 mio. ton. Danmark skal have reduceret CO2-udledningen med 32-37 mio. ton i 2030. Sådan lyder regeringens regnestykke:

»Den blå regering melder sig ind i kampen for at få den sorte energi væk, så fremtiden bliver grønnere,« sagde Løkke, mens flere af hans ministre betonede nødvendigheden af at handle hurtigt:

»Klimaudfordringen er vor tids største udfordring,« fastslog energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Fakta: Her er regeringens luft- og klimaudspil

Men selvom ambitionerne er høje, så erkender regeringen selv, at den ikke har alle svarene. Derfor skal der nedsættes en kommission, som skal komme med forslag til en samlet strategi for omstillingen af transportsektoren.



Kommissionen skal også komme med forslag til, hvordan man kan sikre alternative indtægtskilder til finansiering af det danske velfærdssamfund i takt med, at indtægterne fra de nuværende afgifter på diesel- og benzinbiler forsvinder. Det er nemlig en potentiel milliardindtægt, som statskassen går glip af, når fossilbilerne udfases.

Resultatet af kommissionens arbejde skal danne grundlag for den videre indsats efter 2020.

Her og nu foreslår regeringen en række ”gulerødder,” der skal få flere danskere til at vælge elbiler. For eksempel vil regeringen forbedre infrastrukturen til elbilerne med lettere adgang til ladere og sikkerhed for parkeringspladser til lavemissionsbiler med opladning i de større byer. Regeringen vil også friholde grønne biler til under 400.000 kroner for registreringsafgift i 2019 og 2020.



Planen indeholder i alt 38 initiativer, der skal sætte ekstra fart på den grønne omstilling, nedbringe C02-udledning og sikre, at Danmark lever op sit klimamål i EU i 2030.



Målet betyder, at Danmark forventes at skulle reducere for 32-37 mio. ton CO2 frem mod 2030.

Udspillets klimainitiativer dækker ifølge regeringen ca. 26 mio. ton CO2.



Dyre grønne ambitioner: »Det er – for at sige det på dansk – et kæmpe hul i kassen« Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde nar af Socialdemokratiets plan om 500.000 grønne biler. Få måneder senere satte han selv et mål om mere end det dobbelte.

Men det er ikke nok bare at reducere udledningen af C02. Regeringen afsætter derfor 100 millioner kr. til forskning i mulighederne for at optage og lagre CO2.

Allerede nu går kritikken fra oppositionen imidlertid på, at regeringen i store træk lader landbruget slippe for billigt, selvom landbrugssektoren står for omkring en femtedel af Danmarks samlede CO2-udledning.

Så galt kan det gå, hvis det bliver en halv grad varmere: 10 cm højere vandstand, større risiko for Arktis uden is, og korallerne uddør Verdens har besluttet, at temperaturen på kloden ikke må stige mere end 2 grader – og helst kun 1,5. Nu kommer FN's klimapanel med en rapport, der viser forskellen.

Præsentationen af udspillet kommer dagen efter, at FN’s klimapanel offentliggjorde dets længe ventede rapport om konsekvenserne af de menneskeskabte temperaturstigninger. Her lød konklusionen, at det i teorien er muligt, at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad, men at det vil kræve en helt ekstraordinær og hidtil uset indsats fra verdens CO2-udledende lande.

Til gengæld, fremhævede rapporten, er der enorm forskel på, om temperaturstigningerne bliver 1,5 eller 2 grader.