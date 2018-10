Minister vil trække CO2 ud af atmosfæren langt billigere

Skal den globale opvarmning begrænses, er der brug for at tænke nyt og at gøre avancerede løsninger billigere.

Derfor vil energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) bruge 100 millioner kroner på forskning i CO2-fangst. Det er en del af regeringens luft- og klimaudspil, som præsenteres tirsdag.

- Man kan trække CO2 ud af atmosfæren og bringe det ned i kalksten, i bygningsmateriale, havene eller skovene omkring os. Alt det der med hvordan man gør, og hvordan det lykkes, skal vi have fokus på, siger ministeren.

Så galt kan det gå, hvis det bliver en halv grad varmere: 10 cm højere vandstand, større risiko for Arktis uden is, og korallerne uddør Verdens har besluttet, at temperaturen på kloden ikke må stige mere end 2 grader – og helst kun 1,5. Nu kommer FN's klimapanel med en rapport, der viser forskellen.

Det kræver hurtige, omfattende og hidtil usete ændringer i alle aspekter af samfundet, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grad i år 2100 - målt i forhold til før industrialiseringen.

Sådan lød det natten til mandag i en ny rapport fra FN's Klimapanel, IPCC.

Det er ministeren bevidst om.

- Vi kan ikke alene nå det mål frem mod 2030 ved at reducere udledninger, vi er simpelthen nødt til at se på alternative muligheder. Rapporten viser, at optag af CO2 er noget, der skal til.

FN-panel: Global opvarmning kan begrænses til 1,5 grader

- Vi afsætter 100 millioner kroner til det her, fordi vi ønsker at sætte et dansk fokus på det, men der er også brug for international forskning, siger Lars Christian Lilleholt.

Ifølge Jens Hesselbjerg, professor ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, er det en god idé at undersøge.

- At tage CO2 ud fra atmosfæren ved vi godt, hvordan vi skal gøre.

- Men de store mængder CO2, det drejer sig om, er der ingen, der har en idé om, hvordan man skal gøre, så det er helt nyt territorium for teknologiske løsninger, siger han.

Rapporten fra FN peger dog på, at der skal gøres noget her og nu, og ministeren sætter penge af til udvikling af fremtidige metoder.

Det lyder noget langsigtet, rapporten siger man skal handle her og nu?

- Det er derfor, vi sætter massivt ind med reduktioner, og det er også målsætningen frem mod 2030.

- Men der er også en tid efter, hvor vi skal være netto-nul-udleder i 2050, det mål har Danmark sat, og vi håber at få EU og hele verden med, siger Lars Christian Lilleholt.

Hvornår skal der komme noget ud af forskningen?

- Så hurtigt som overhovedet muligt. Der er nogle teknologiske udfordringer, fordi det ikke er så nemt, og så er det ret dyrt.

Overblik: En halv grad kan gøre en stor forskel

- Skal det for alvor lykkes at trække CO2 ud af atmosfæren, kræver det løsninger, som er relativt billige og konkurrencedygtige, siger han.

/ritzau