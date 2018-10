Medie: Regeringen vil droppe højere afgift på elbiler

Står det til regeringen, skal afgiftsstigningen på elbiler ved årsskiftet udskydes. Det erfarer Børsen fra flere kilder med indsigt i det luft- og klimaudspil, der præsenteres om kort tid.

Dermed lægges der op til en model, hvor afgifterne på elbiler, der i dag er på 20 procent af satsen for benzin- og dieselbiler, forblive på det niveau nogen tid endnu.

Det er et led i at nå regeringens nye mål om en million grønne biler i 2030.

Samtidig vil regeringen ifølge Børsens oplysninger gøre det endnu mere attraktivt at købe små og mellemstore elbiler op til i omegnen af 400.000 kroner.

Venstres energiordfører vil ikke løfte sløret for, hvad der er op og ned i regeringens udspil.

Løkkes løfte om over 1 mio. grønne biler vil koste statskassen milliarder

- Men jeg kan sagtens afsløre, at for at få succes med udrulningen af elbiler er afgiftsregulering et af de virkemidler, der skal til, siger Thomas Danielsen.

Så sent som i august afviste klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) ellers at forlænge de lave afgifter på elbiler, da det ifølge ham ikke vil lokke folk over i dem.

- Selv meget store beløb fra statskassen vil ikke skubbe særlig meget på antallet nu og her. Lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke. På den lange bane er det jo heller ikke nogen holdbar løsning, lød det dengang fra ministeren.

Hvad er op og ned på elbilen? Om nogle år kan man formentlig ikke købe andet end el- og hybridbiler. Men hvad kan en elbil – og hvad kan den ikke?

Ministeren vil ikke stille op til interview og uddybe, hvordan hans udtalelser hænger sammen med det kommende udspil. Thomas Danielsen mener imidlertid, at det hænger fint sammen.

- Det, ministeren sagde, er fuldstændig korrekt. Udelukkende at lave afgiftsændringer på det her område ville være spild af penge, og det vil koste enorme summer.

Overblik: Det ved vi om regeringens luft- og klimaudspil

- Der er en lang række andre parametre, som man skal ind at justere på. Afgifter er kun ét virkemiddel, siger han til avisen.