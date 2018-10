Miljøzoner skal skaffe renere luft i de største byer

Luften i Danmarks fem største byer skal blive endnu renere fremover.

Det er i hvert fald intentionen i det forslag, som regeringen fremsætter i forbindelse med sit klima- og luftudspil tirsdag.

Det gør det muligt for Aalborg, Aarhus, Odense, Frederiksberg og København at indføre skærpede miljøzoner, hvor der er særlige regler for lastbiler og bussers udledning.

- Med de nye regler vil den samlede udledning af sodpartikler fra trafikken i de store byer kunne reduceres med op til en fjerdedel.

- Det er noget, som virkelig vil kunne mærkes – ikke mindst i myldretiden, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Både dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler er inddelt i klasser, alt efter hvor mange skadelige partikler og NOx-gasser de udleder.

Regeringens forslag går på, at man gradvist strammer miljøkravene til disse køretøjer.

Busser og lastbiler skal allerede i 2022 leve op til Euro 6-klassifikationen, der blev obligatorisk for alle nye køre køretøjer fra 2014.

På samme måde skal varebiler i 2025 leve op til Euro 6-klassifikationen, der har været lovkrav for nye køretøjer siden 2016.

Ældre køretøjer kan dog få lov at færdes i miljøzonerne, hvis de får monteret et partikelfilter.