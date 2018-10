Kommuner får kompensation for opgivet skattegæld

Kommunerne bliver nu kompenseret, efter at Folketingets partier sidste år opgav at indkræve gæld for flere milliarder.

Kommunerne og flere andre offentlige kreditorer kan se frem til at blive kompenseret med samlet 620 millioner kroner. Det oplyser Skatteministeriet.

Et enigt Folketing besluttede i juni sidste år, at Skat skulle opgive at kradse 5,8 milliarder kroner i gæld ind. En stor del af den gæld var til kommuner og andre ikkestatslige kreditorer.

Hovedsageligt var der tale om små gældsposter - eksempelvis biblioteksbøder. Det var gæld, der i forvejen var ringe udsigt til at få ind.

Derfor har man regnet værdien af gælden for at være noget mindre værd.

Skatteminister vil gøre inddrivelsen af gæld mere enkel

Skatteministeriet oplyser, at de ikkestatslige kreditorers afskrivning vurderes at have en kursværdi på cirka 600 millioner kroner.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) kalder kompensationen, der også går til blandt andet DR og forsyningsselskaber, for en god løsning.

- Det er kun rimeligt, at de, der havde pengene til gode, skal have deres andel. Derfor er vi nu klar til at sende et meget stort millionbeløb deres vej, siger ministeren.

Aftalen er indgået mellem alle Folketingets partier, der også støttede at afskrive gælden sidste år.

Kommunernes kompensation svarer ifølge ministeriet til den reelle værdi af den afskrevne gæld. Kompensationen er dog fratrukket 18 procent, der svarer til den statslige refusion, som de allerede har fået udbetalt af staten.

Udlandsdanskere skylder Skat over otte milliarder kroner

Dermed får kommunerne tilsammen cirka 210 millioner kroner i kompensation. KL's næstformand, Martin Damm (V), finder beløbet fair.

- Det er det beløb, som vi cirka ville have fået ud af det, hvis vi havde inddrevet pengene, siger han og tilføjer:

- Hvis Skat ikke havde klumret i det, havde vi haft beløbet i kommunekassen i mange år, for så have man inddrevet gælden hos dem, der skyldte. Kommunerne er uden skyld i, at de ikke er blevet inddrevet.

De andre ikkestatslige kreditorer som eksempelvis DR og trafikselskaber får ifølge ministeriet fuld kompensation, der svarer til kursværdien af afskrivningen. Det beløb lyder på cirka 409 millioner kroner.

Rigsrevision advarer om nye problemer med inddrivelse i Skat

For at kunne kompensere en række af de ikkestatslige kreditorer skal der indgås en egentlig aftale. Ministeriet vil derfor i løbet af efteråret tage kontakt til dem for at indgå de endelige aftaler.

Skatteministeriet forventer, at den endelige afskrivning af de cirka 6,3 millioner gældsposter og udbetalingen af kompensation vil ske inden årets udgang.