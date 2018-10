SF-leder klar til at vælte Mette F på kontanthjælpsloft

Selv om SF i modsætning til de øvrige partier i rød blok har været tilbageholdende med at stille ultimative krav til en socialdemokratisk ledet regering, så har partiet også røde linjer.

Det understreger partiformand Pia Olsen Dyhr fra Folketingets talerstol i forbindelse med debatten under torsdagens åbningsdebat.

Her er hun af De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, blevet spurgt, om hun vil vælte en regering, der ikke vil afskaffe kontanthjælpsloftet.

- Det er hjerteblod for SF. Når vi skal have en ny regering efter et valg, bliver det afgørende for os i forhold til den position, vi kommer til at tage efter et valg.

- Hvis det ikke står i regeringsgrundlaget, så stiller vi et ændringsforslag ved den første finanslov.

- Hvis det ikke bliver stemt igennem, så stemmer vi ikke for finansloven, og så kender du godt konsekvensen, svarer hun på Østergaards spørgsmål.

Spørgsmålet er så, om det bliver nødvendigt at gøre alvor af truslen.

Socialdemokratiet har indtil videre skudt spørgsmålet om kontanthjælpsloftet til hjørne.

Partiets holdning er, at man i tilfælde af et rødt flertal vil nedsætte en såkaldt ydelseskommission, der får et år til at komme med bud på, hvordan de sociale ydelser skal skrues sammen fremover.

Først derefter vil Socialdemokratiet tage stilling til kontanthjælpsloftet.

Det vil i givet fald betyde, at man ikke vil kunne nå at få en ændring af kontanthjælpssystemet med i den første finanslov, som en eventuel ny regering fremsætter.