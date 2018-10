Dansk-østrigsk fællesudspil skal bremse asylstrømmen

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterer torsdag sammen med den østrigske indenrigsminister, Herbert Kickl, en vision for et "fremtidssikret asylsystem".

Oplægget har overskriften "A Better Protection System for a Globalized World". Det præsenteres på en konference i Wien og indeholder syv målsætninger.

Visionen går blandt andet ud på at bremse flygtningestrømmen til Europa og at sende afviste asylansøgere til udrejsecentre uden for EU.

Støjberg: Danmark tager ikke imod kvoteflygtninge i år

Håbet er, at man kan hjælpe de mest sårbare flygtninge og skabe så gode forhold i migranternes hjemlande, at de fravælger den farlige og besværlige rejse til Europa. Det forklarer Støjberg i en pressemeddelelse.

- Vi skal ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel, så flygtninge ikke begiver sig videre fra lande i nærområderne, og så vi undgår, at migranter tager på en farefuld rejse over Middelhavet for så at asylshoppe rundt i Europa.

- Og så vil vi sikre, at man bliver sendt tilbage til sit hjemland - alternativt til et udrejsecenter uden for Europa - hvis man ikke har ret til at være her”.

Læs hele oppositionens fælles forslag til vedtagelse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) luftede allerede i sin grundlovstale i år ideen om at etablere et udrejsecenter uden for Danmarks grænser for afviste asylansøgere.

Der er dog ikke indgået konkret aftale med nogen lande om at oprette et sådant center. Og visionspapiret indeholder heller ikke oplysninger om, at en realisering af idéen skulle være kommet tættere på.