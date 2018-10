Regeringen vil kompensere for udligningstab: Se, hvor mange millioner din kommune får

Nul kroner til Aarhus og nul kroner til København.

Til gengæld får 85 andre kommuner en bid af de 1,4 mia. kr., som regeringen har planer om at fordele over to år til kommuner, der kommer til at tabe på den opdaterede kommunale udligning.



Her betyder en ændret opgørelse af udgifterne til ældre og voksne med handicap, at kommuner med mange ældre står til at miste penge fra og med 2019.

Regeringen vil kompensere kommuner ramt af udligningen

I en pressemeddelelse udtaler økonomi- og udenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA):

»Udligningen er med opdateringen blevet mere retvisende. Men regeringen vil gerne anerkende, at nogle kommuner med mange 65-84 årige kan have behov for en håndsrækning i en overgangsperiode. Nu får de mulighed for at tilpasse sig til de nye vilkår.«

Fakta: Robin Hood-system omfordeler blandt kommunerne

En af de kommuner, som får et stykke af kagen, er Frederikshavn, der efter planen kan se frem til at modtage et samlet beløb på 28,4 mio. kr. i 2019 og 2020.

»Jeg skulle være et skarn, hvis jeg ikke sagde tak, og vi kan altid bruge pengene - vi har jo også en demografi i Frederikshavn Kommune, hvor de falder på et tørt sted,« siger borgmester Birgit S. Hansen (S).

Hun peger dog på, det kan være en svær øvelse at lægge kommunale budgetter, når man aldrig er helt sikker på, hvor mange penge, der er til rådighed.

»Vi har brug for, at vi ikke er så afhængige af puljer og drypvise udligninger,« konstaterer borgmesteren, som efterspørger mere stabilitet og kontinuitet og mener, at regeringen »løber fra tue til tue.«

I maj bebudede regeringen en lignende overgangsordning for 27 kommuner, som kommer til at tabe penge, fordi Danmarks Statistik har ændret reglerne for, hvordan man opgør udlændinges uddannelsesbaggrund.

Regeringen giver milliard til kommuner som taber på udligning

De gamle regler betød, at veluddannede udlændinge i kommuner som København og Gentofte gav samme tilskud som en ufaglært udlænding i eksempelvis Hjørring. Men med den nye opgørelse vil kommuner med mange udlændinge få færre penge i udligning. De vil i en toårig periode blive kompenseret for deres tab.

Kollaps: Borgerlige kommuner får millionregninger

For de de kommuner, som gennem årene har fået for lidt i udligning pga. de gamle regler, er der ingenting at hente. Det fik i sidste uge Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til at foreslå, at man afsætter to mia. kr. til de ramte kommuner.

Partiet bakker følgelig også op om regeringens ønske om at fordele de 1,4 mia. kr..

»Det er kun ret og rimeligt, at man laver en overgangsordning og kompenserer nogle af de kommuner, der er blevet hårdt ramt. Det vil vi naturligvis lægge stemmer til,« siger finansordfører Benny Engelbrecht (S) til DR.

KL’s næstformand, Martin Damm (V), sætter ligesom Birgit S. Hansen et men i enden på sin udtrykte tilfredshed over pengene.



»Man løber rundt og sætter plastre på såret, men man har ikke fået såret syet sammen,« siger han til Ritzau.

Flere af de kommuner, som gik glip af udligningsmillioner pga. den tidligere opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau, har annonceret, at de vil lægge sag an mod staten for at blive kompenseret.

20 kommuner vil sagsøge staten for fejl i udligning

I spidsen for sagsanlægget står Hjørring Kommune, og ifølge borgmester Arne Boelt (S) har i alt 20 kommuner tilsluttet sig det.



Frederikshavns borgmester bekræfter, at kommunen er med i en »sondering,« men hun understreger, at der endnu ikke er blevet sagt ja til en retssag.



»Vi i den socialdemokratiske gruppe synes, det er alvorligt i et land med demokrati og parlamentarisme, at vi skal ud i en retssag mellem kommunen og staten, og vi vil vende hver en sten, før vi lidt mere banalt sagt bruger skatteborgernes penge,« siger Birgit S. Hansen.

Overblik: Kommuner strides med staten over fejl i udligning

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at man vil søge om Folketingets Finansudvalgs tilslutning til en overgangsordning. Den vil træde i kraft samtidig med den anden overgangsordning, hvor 27 kommuner skal deles om 1,1 mia. kr.

Regeringen måtte i april opgive at indgå en aftale om en ny økonomisk fordeling mellem landets 98 kommuner.