Regeringen vil kompensere kommuner ramt af nye udligningsregler

Der er penge på vej til de 85 kommuner, som stod til at tabe på den nye måde at udregne udligning på mellem kommunerne.

Ifølge DR vil regeringen afsætte 1,4 milliarder kroner til de kommuner, der står til at få færre penge i kommunal udligning, de næste to år.

Udligningssystemet udligner en del af forskellen mellem kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes for eksempel variationer i skattegrundlag.

Udregningen bag kommunernes udgifter til ældre og voksne med handicap bliver fra 2019 beregnet mere præcist, og det stod 85 kommuner til at tabe penge på.

Professor spår nederlag til kommuner i udligningsstrid

Pengene, som nu afsættes, skal gøre overgangen fra én udligningsberegning til en anden blødere, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Ammitzbøll-Bille (LA) til DR:

- Udgangspunktet er, at vi kompenserer de kommuner, der er blevet ramt af den her ordning. Det sker på lige fod med, at vi kompenserede de kommuner, der blev ramt af problemer med udligning i forhold til udlændinges uddannelsesniveau i foråret, siger han.

Socialdemokratiet, som for få uger siden foreslog at afsætte to milliarder kroner til de ramte kommuner, hilser forslaget velkommen.

- Det er kun ret og rimeligt, at man laver en overgangsordning og kompenserer nogle af de kommuner, der er blevet hårdt ramt. Det vil vi naturligvis lægge stemmer til, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S) til DR.