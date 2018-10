Kofods tiltag mod momssvindel er vedtaget i EU-Parlamentet

Et lovforslag, der onsdag er stemt igennem i Europa-Parlamentet, vil gøre det nemmere at bekæmpe momssvindel.

Det siger EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S), som står bag forslaget til det nye momssystem.

- Det gør det nemmere for myndigheder at kontrollere, at momsen bliver afregnet. Det vil betyde, at vi kan reducere grænseoverskridende momssvindel med 300 milliarder kroner i EU, siger han.

Det primære formål med forslaget er, at det skal gøre det nemmere for virksomheder og myndigheder på tværs af EU at afregne moms.

Hidtil har landene ikke kunne enes om et samlet system. Men det lægger Europa-Parlamentet altså nu op til, at der skal rådes bod på.

Forslaget skal formelt godkendes af EU's medlemslande, før det kan træde i kraft.

- I 25 år har man haft et midlertidigt system, og det er selvfølgelig helt grotesk. Systemet har vokset sig stort med masser af huller. Det her er første skridt, men der skal endnu mere til, siger Jeppe Kofod.

Det er imidlertid ikke alle de danske europaparlamentarikere, der er glade for resultatet af onsdagens afstemning.

Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU stemte imod.

- Den nye ordning gør det umuligt for det enkelte land at føre den nødvendige kontrol med virksomheder, der opererer inden for deres landegrænser.

- At opgive retten til selv at styre og kontrollere de virksomheder, der kommer ind på dit marked, er fuldstændig tosset, siger hun.

Jeppe Kofod afviser kritikken.

- Forslaget gør det nemmere for små og mellemstore virksomheder, der er lovlydige, at handle på EU's indre marked.

- Det skaber vækst og arbejdspladser derhjemme og gør det lettere for skattemyndigheder at afregne moms og bekæmpe momssvindel, siger han.

Et stort flertal i parlamentet stemte for forslaget.