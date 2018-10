Åbningstale får Thulesen til at spekulere i snarligt valg

I efteråret skal der forhandles en finanslov, en sundhedsreform og et klimaudspil på plads med især VLAK-regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

Sådan har det lydt fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i de seneste uger. Men Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ser ikke Løkkes åbningstale i Folketinget som et oplæg til forhandling. Snarere som et oplæg til valg.

- Vi har lagt op til et efterår, hvor vi stille og roligt forhandlede finanslov og fik vist danskerne, at vi kan regere det her land.

- Men man kan godt få en fornemmelse af, at statsministeren med talen tager nogle ting frem, som, han godt kan mærke, vil give nogle gnister i forhold til Dansk Folkeparti, siger Thulesen Dahl.

Han henviser blandt andet til, at Løkke taler varmt for at sænke beløbsgrænsen, så flere udlændinge kan komme til Danmark for at arbejde. Det siger DF nej til.

Løkke lægger også op til at styrke IGU-jobforløbene for flygtninge, selv om DF ønsker dem afskaffet.

Statsministeren taler desuden varmt om de "enorme fordele" ved EU og går helt uden om DF's mærkesager som flere penge til ældre og bedre balance mellem by og land:

- Man kan tænke, hvorfor gør han det i en situation, hvor vi ellers skal sætte os ned og finde nogle gode løsninger i forhold til en finanslov?, spørger Thulesen Dahl.

Han har også bidt mærke i, at statsministeren og resten af regeringen i hastigt tempo præsenterer politiske udspil, mens Venstre de seneste uger har kørt en stor kampagne om, hvor mange penge man har afsat til velfærd:

- Nu tror jeg jo, at Lars Løkke Rasmussen er typen, der vil vente til det tidlige forår med at holde Folketingsvalg. Men det er klart, at den måde at håndtere tingene på typisk er noget, man vil gøre, hvis man stod lige foran et folketingsvalg. Uden at regeringen skulle ind og lave en stor finanslov.

- Jeg synes, det er signalforvirring fra regeringens side, siger Thulesen Dahl.

Han lægger op til at afklare den forvirring ved forhandlingsbordet. Her vil DF stå hårdt på, at beløbsgrænsen ikke skal sænkes:

- Vi har stadig mange danskere, som ikke er med på arbejdsmarkedet. Vi har også mange på deltid, som gerne vil være på fuldtid. Højkonjunkturen skal bruges til at sikre, at de kommer med, siger Thulesen.

DF vil også stå stejlt på, at flere flygtninge skal vende hjem, når situationen tillader det. Hvis regeringen vil beholde IGU-forløbene, må den anvise andre veje, siger Thulesen.

Han ser til gengæld en åbning på sundhedsområdet. Her vil DF have nedlagt regionerne. Det åbner Løkke for ved at præsentere 21 sygehusfællesskaber i talen, mener Thulesen.

- Regionerne er på vej til at blive afskaffet, med det statsministeren siger i dag (tirsdag, red.). For det giver ingen mening at tale om 21 sygehusfællesskaber og bevare regionerne.

- Så ville vi både have stat, regioner, sygehusfællesskaber og kommuner. Det bliver for kompliceret. Vi skal have en struktur, hvor stat og kommuner har ansvaret og løfter det via sygehusfællesskaberne, siger han.