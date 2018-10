S og DF blokerer for Løkkes jobplan om flere udlændinge

Knap har regeringen præsenteret sit udspil, der skal lette adgangen for udenlandsk arbejdskraft til Danmark, før Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet skyder hjørnestenen i udspillet ned.

Regeringen vil ifølge Jyllands-Postens oplysninger justere den såkaldte beløbsordning. Den betyder i dag, at borgere uden for EU kan få lov til at arbejde i Danmark, hvis de tjener over 418.000 kr. om året. Det vil regeringen sænke til 330.000 kr. for personer, der kommer fra lande, som Danmark investerer mest i, og som investerer mest her. F.eks. USA, Kina og Indien.

Men både DF og S afviser enhver tanke om at sænke beløbsgrænsen.

»Jeg synes, regeringen skal pakke dette sammen. Vi siger nej til på nogen måde at lempe beløbsordningen for at få mere udenlandsk arbejdskraft,« siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Det er et klart nej tak fra vores side til at åbne systematisk for faglærte lønmodtagere fra tredjelande. Mette Frederiksen (S), partiformand

Samme melding kommer fra S-formand Mette Frederiksen:

»Det er et klart nej tak fra vores side til at åbne systematisk for faglærte lønmodtagere fra tredjelande.«

Efter sin tale ved Folketingets åbning tirsdag appellerede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til S og DF om at være med til at gøre det lettere for danske virksomheder at ansætte udlændinge.

»Jeg håber, man vil genoverveje sine positioner,« sagde han.

Udover beløbsordningen vil regeringen også lette de administrative byrder i forbindelse med at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Her er S og DF åbne for forhandlinger, men de afviser at pille ved den beløbsgrænse, de sammen med et flertal uden om regeringen tidligere har hævet.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) ærgrer sig over, at der nu tegner sig et flertal imod det vigtigste element i det udspil, regeringen præsenterer onsdag.

»Det er brandærgerligt, og det vil koste danske virksomheder mange ordrer,« siger hun.

Med afvisningen fra S og DF får Løkke svært ved at leve op til løftet i regeringsgrundlaget om at »styrke danske virksomheders adgang til relevant udenlandsk arbejdskraft«.