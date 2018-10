Overblik: Hovedpunkter i statsministerens åbningstale

Her er hovedpunkterne i statsministerens åbningstale:

* Velfærd: Løkke fremhæver, at regeringen siden valget har afsat flere penge til både sundhed, børnehaver, skoler og hjemmehjælp. Efter efterårsferien vil regeringen fremlægge et sundhedsudspil, hvor 21 nye sundhedsfællesskaber fremover skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge.

* Klima: Løkke gør i talen klima til en hovedprioritet for regeringen. I næste uge vil regeringen præsentere et klimaudspil, hvor et hovedpunkt vil være, at regeringen fra 2030 vil lukket for salget af nye benzin- og dieselbiler. I stedet skal danskerne købe hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler.

Fra 2035 vil det kun være muligt at købe nul-emissionsbiler, hvis regeringen får opbakning til sit udspil.

* Udlændinge: Statsministeren kom Dansk Folkeparti i møde på spørgsmålet om hjemsendelser af flygtninge. Det skal forhandles i efteråret sideløbende med finansloven. Her kaldte Løkke det "moralsk rigtigt", at flygtninge vender hjem og genopbygger deres land, når det er muligt. Husly i Danmark er "midlertidigt", sagde Løkke.

Til gengæld freder han IGU-jobforløbene for flygtninge. Dem vil DF gerne af med, fordi de ifølge DF giver flygtninge håb om at blive i Danmark. Ifølge Løkke vil regeringen også fremlægge et udspil om mere udenlandsk arbejdskraft til danske virksomheder, hvilket DF også er imod.

* EU: Danskerne skal den 26. maj stemme om, hvem der skal være medlemmer af Europa-Parlamentet, fastslog Løkke. Det er første gang, der sættes præcis dato på valget til Europa-Parlamentet.

Løkke talte samtidig varmt for det danske medlemskab af EU. Danmark har fået "enorme fordele" af det indre marked, og der er ifølge Løkke "ikke en modsætning mellem dansk suverænitet og et stærkt engagement i Europa. Tværtimod". Dermed markerer statsministeren igen en afgørende forskel i forhold til regeringens EU-skeptiske støtteparti, Dansk Folkeparti.