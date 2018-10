Løkke: Kun salg af nul-emissionsbiler fra 2035

- Jeg går ind for biler. De skal bare ikke smadre vores miljø.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der tirsdag mødte pressen efter åbningstalen.

Her blev statsministeren udfordret på regeringens mål om, at man i 2030 vil lukke for salget af nye benzin- og dieselbiler i Danmark.

Løkke: Slut med benzin- og dieselbiler i 2030

Ifølge statsministeren vil indfasningen på 12 år gøre det muligt for teknologien at blive så udviklet, at man kan køre langt i elbiler.

- Nu skal vi sætte en deadline. I 2030 skal man ikke længere købe nye benzin- og dieselbiler. I stedet skal man købe en el-, hybrid- eller lavemissions bil.

- Og fra 2035 vil vi kun tillade salg af nul-udledningsbiler, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han mener ikke, at målsætningen vil blive en gene for bilisterne.