Løkke gør nyt forsøg på at hente arbejdskraft udefra

Regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ikke opgivet kampen for at hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Det løftede Løkke sløret for under sin tale i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag.

- Hver eneste udlænding, som kommer til Danmark på det, der hedder beløbsordningen, bidrager netto med hundredtusindvis af kroner til de offentlige kasser.

- Samlet set tæt på halvanden milliard kroner. Penge, som vi kan bruge direkte til uddannelse, til sundhed og til velfærd, siger Løkke.

Det har da også længe været et ønske fra regeringen - og erhvervslivet - at gøre det nemmere for dygtige udlændinge at få arbejdstilladelse i Danmark.

Men blandt andre Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har afvist at ændre på grænsen for, hvor meget man skal tjene, hvis man skal have lov at arbejde her.

Lars Løkke Rasmussen er imidlertid klar til at gøre et nyt forsøg.

- I morgen vil regeringen fremlægge et samlet udspil. Et samlet udspil, der også skal gøre det lettere at tiltrække medarbejdere fra lande, som vi i forvejen har stærke økonomiske bånd til - som USA, Canada, Singapore og Japan, siger han.

Statsministeren siger også i talen, at arbejdsmarkedets parter skal inddrages for at finde en løsning, som alle kan acceptere.

Den såkaldte beløbsordning betyder i år, at man skal tilbydes et arbejde med en årlig løn på mindst 417.794 kroner for at få arbejdstilladelse.

I 2016 lød beløbsgrænsen på 375.000 kroner, men den er siden justeret opad.