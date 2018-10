Støjberg ser udfordringer i udrejsecenter

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterer torsdag i Wien et dansk-østrigsk forslag til et fælles asylsystem. Det er et "pilotprojekt", som skal realisere et udrejsecenter uden for EU.

Siden foråret har Danmark og Østrig forhandlet om et samarbejde. Initiativet præsenteres ved en konference i Wien i regi af European Migration Network.

Initiativerne skal sikre bedre beskyttelse af flygtninge så tæt på deres oprindelsesland som muligt. Og det skal ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel, så færre søger asyl.

- Det er et større udspil, som vi præsenterer sammen med østrigerne senere på ugen. Det handler om meget andet end bare et udrejsecenter. Jeg vil ikke i dag sige, hvad der ligger i forslaget, siger Inger Støjberg.

- Jeg vil bare sige: Det er ikke bare lige på den flade at finde et land, der vil huse et udrejsecenter.

Støjberg er klar til at præsentere dansk-østrigsk asylplan

Spørgsmål: Kommer der andre lande med end Danmark og Østrig?

- I første omgang er det Østrig og Danmark, der præsenterer et forslag. Så må vi se, hvordan det bliver modtaget. Men det er klart: Vi arbejder intenst på også at skabe en interesse i andre lande, siger Inger Støjberg.

Grundlovsdag oplyste statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at Danmark siden 2017 har forhandlet med andre EU-lande om et skabe et udrejsecenter for asylansøgere.

- Vi taler helt konkret om projekter, der kan løbe et nyt europæisk asylsystem i gang. Hvor omdrejningspunktet kunne være fælles modtage- eller udsendelsescentre i Europa, sagde Lars Løkke Rasmussen.

- Men for at sige det ærligt: I et land, som ikke er på migranternes eller menneskesmuglernes liste over foretrukne destinationer.

Spørgsmål: Er det svært at enes om det?

- Dette er et stort udspil. Det er ikke bare noget, man lige får lagt frem. Det kræver både store forhandlinger, og at man gensidigt inspirerer hinanden. Så jeg bruger vældig meget tid på dette, siger Inger Støjberg.