Politikere lyttede til Mandela-tale før folketingsåbning

Peter Gantzler læste op af Nelson Mandelas erindringer, Kaya Brüel sang Benny Andersens "Årstiderne", og instruktøren Nikolaj Cederholm talte om klimaet.

For første gang var en række folketingspolitikere med til at markere den officielle åbning af Folketinget ved at deltage i en ikke-religiøs ceremoni.

Foreningen Humanistisk Samfund, der vil adskille kirke og stat, havde organiseret et alternativ til den årlige gudstjeneste forud for åbningen.

- Endelig kom Folketinget ind i det 21. århundrede, lød det fra en af tilhørerne i Hofteatret, hvor ceremonien fandt sted en time efter den traditionelle gudstjeneste.

Politikere fra Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet var også på plads i salen. En af dem var Enhedslistens Pelle Dragsted.

- Jeg har altid syntes, det var lidt mærkeligt, at der var en religiøs ceremoni før Folketingets åbning, siger han.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at der bliver lavet et alternativ for de af os, der ikke tror på overjordiske guder eller lignende, siger han.

På Hofteatrets scene stod skuespilleren Peter Gantzler og mindede om Nelson Mandelas frihedskamp.

- Jeg synes selv, at partipolitik forvirrer, og det er også til en vis grad pressen, som gør det til en jungle.

- Men humanistisk kan man sgu altid være, lød det før oplæsningen fra Peter Gantzler.

Både i Sverige og Island indgår der en lignende ceremoni som en del af det officielle program ved åbningen af landenes parlamenter. Håbet hos Humanistisk Samfund er, at det også kan blive en tradition i Danmark.

Den ambition bakker Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), dog ikke op om.

- Det bliver ikke i min formandstid. Der er så mange værdier og traditioner forbundet med den her dag, og det synes jeg, at man skal holde fast i, siger hun.

Står det til Pelle Dragsted, bør den ikke-kirkelige begivenhed dog være et tilbud på lige fod med den årlige gudstjeneste før åbningen.

- Man kunne i hvert fald starte med at sørge for, at det ligesom folkekirkens gudstjeneste kom på Folketingets officielle kalender, siger han.

Første møde i det nye folketingsår begyndte klokken 12 med en tale fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).