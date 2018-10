Regeringen vil oprette 21 nye sundhedsfællesskaber i hele landet

Jyllands-Posten følger Folketingets åbning i dag.

Der mangler nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsnet.

Selv ved en relativt ukompliceret kontrol risikerer borgere at skulle på en længere rejse for at komme på hospitalet.

Det skal der laves om på, mener regeringen.

Som et led i den sundhedsreform, som præsenteres efter efterårsferien, vil VLAK-trekløveret derfor oprette 21 nye ”sundhedsfællesskaber”.

Hovedidéen er, at disse centre rundt om i landet, som skal tage sig af alt den behandling, der ikke er så kompliceret, at patienterne behøver tage turen til et af supersygehusene.

Åbningstalen Læs hele statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) åbningstale på Statsministeriets hjemmeside.

Sundhedsfællesskaberne skal ifølge statsminister Lars Løkker Rasmussen (V) »bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge.«

Hvert af de nye fællesskaber bliver bygget op omkring ét af de nuværende akutsygehuse og vil i gennemsnit dække fire-fem kommuner.

Målet er at borgerne får lettere og mere sammenhængende adgang til behandling i sundhedsvæsnet.

»Så den svækkede ældre patient, der bliver indlagt på hospitalet, oplever at blive taget trygt og ordentligt hånd om. Hvor sygehus, egen læge og kommunen arbejder sammen. Tilrettelægger et samlet, overskueligt forløb. Hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning, som måske skal fortsætte i det lokale sundhedscenter,« sagde Løkke i sin åbningstale til Folketinget.