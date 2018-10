Klimarådet accepterer flere biler i Danmark

Klimadiskussionen bliver mere og mere heftig. Politikerne vil udfase såvel dieselbiler som benzinbiler i løbet af en årrække, lyder det i statsministerens åbningstale i Folketinget i dag.

Og nu lyder det fra Klimarådet, at det ikke er nogen god idé at mindske antallet af biler generelt.

Hvordan kan det nu hænge sammen - at et råd, der har som sin fornemste opgave at rådgive om, hvordan omstillingen til et "lavemissionssamfund kan ske på en omkostningseffektiv måde", accepterer, at der kommer flere biler i Danmark?

Klimarådet Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der er sat i verden, fordi Danmark ligesom resten af EU har en politisk målsætning om at reducere CO2-udslippet med 80-95 pct. frem mod 2050. Klimarådet rådgiver om, hvordan Danmark på den bedste og billigste måde gennemfører omstillingen til et lavemissionssamfund i 2050. Det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer. Overvismand Peter Birch Sørensen er formand for rådet, der har i alt syv medlemmer. Kilde: Klimarådet

Det hænger i følge Niels Buus Kristensen fra Klimarådet sammen med, at Klimarådet ser på sagen med samfundsøkonomiske briller.

»Som vi skrev i Klimarådets hovedrapport fra 2017, er det ikke en god idé at mindske mængden af biler og kørsel generelt. Det kan give god mening at begrænse bilkørslen i byerne, hvor trængslen og miljøbelastningen er størst, men generel reduktion af kørslen og antallet af biler er en samfundsøkonomisk ret dyr måde at begrænse CO2-udslippet,« siger han til Ingeniøren.

Ifølge Niels Buus Kristensen forholder Klimarådet sig til en fremskrivning for, hvordan antallet af biler vil udvikle sig, og dermed hvordan bestanden af elbiler og andre nuludslipsbiler gradvist kan udgøre hele den fremtidige bilpark.

Klimarådet: Giv statstilskud på minimum 100.000 elbiler

På spørgsmålet om, hvor vidt det er en god idé rent miljømæssigt at forøge bilparken, svarer Klimarådets repræsentant:

»Det forholder jeg mig ikke til. Vi tager udgangspunkt i de målsætninger, og dem rådgiver vi om, hvordan man kan opnå. Selvfølgelig er det negativt, at der kommer et større CO2-udslip fra bilerne på samme måde som uheld, støj og trængsel. Men på plussiden kommer der så også en række samfundsmæssige gevinster ved de flere biler. Det er denne afvejning, som ligger bag de samfundsøkonomiske beregninger, og det er derfor, vi er nået frem til, at det er et dyrt tiltag generelt at nedbringe trafikken og bilparken,« siger han til Ingeniøren.