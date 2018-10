Præst forsvarer homo-udtalelse som et politisk indlæg

Valgmenighedspræsten, som tirsdag skal prædike i forbindelse med åbningen af Folketinget, føler sig misforstået.

Han har de seneste dage fået kritik for at have sammenlignet homoseksuelle med pædofile, hvilket har fået flere folketingspolitikere til at boykotte åbningsgudstjenesten.

Udtalelsen er fra 2008, hvor præsten kom i modvind, da han stillede sig kritisk over for, at to homoseksuelle par blev godkendt som plejefamilier for anbragte børn. I et interview med Politiken udtalte han, at der "nemt kan gå rettighedsfundamentalisme i det".

- For nu at stille det skarpt op: Hvad med de pædofile - har de også rettigheder? De pædofile har et stærkt behov for at være sammen med børn, skal de så også have lov til det?

Forud for åbningsgudstjenesten føler Morten Kvist behov for at præcisere sin udtalelse.

- Jeg vil gerne tilføje, at den 10 år gamle udtalelse om homoseksuelle plejefamilier allerede dengang blev misforstået, hvad jeg ikke selv var uden skyld i, skriver han sent mandag aften i en pressemeddelelse.

- Udtalelsen var et indlæg i en identitetspolitisk debat, selvom ordet ikke var opfundet dengang, men det var ikke på nogen måde et angreb på homoseksualitet.

Han understreger, at han som præst gerne vier homoseksuelle par.

- Min pointe dengang var og er, at der er regler og undtagelser, og at homoseksuelle plejefamilier er undtagelser. Undtagelser kan som bekendt være lige så gode og dygtige og bedre end det regelrette, skriver Morten Kvist.

- Men er man som samfund ikke opmærksom på forholdet mellem regel og undtagelse, hvad identitetspolitikken ikke er, mister det fælles, normsættende opmærksomhed

Blandt andet vil SF's folketingsmedlemmer og Socialdemokratiets næstformand og kulturordfører, Mogens Jensen, ikke være at finde på kirkebænkene tirsdag.

- Hvis man havde inviteret imamen fra Grimhøjmoskeen, som måske kunne være kommet med nogle af de samme holdninger til homoseksuelle, så havde Folketinget været på den anden ende i fordømmelse og forargelse, siger SF's partiformand, Pia Olsen Dyhr.

Kirkeminister Mette Bock (LA), som har valgt Morten Kvist til at prædike ved åbningsgudstjenesten, affejer kritikken.