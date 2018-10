DF: Afviste asylansøgere skal hjemsendes

Langt flere afviste asylansøgere skal hjemsendes. De skal ikke leve under jorden i Danmark. Så bliver der også råd til mere velfærd.

Sådan ser Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarups ønske ud til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som tirsdag holder sin sidste åbningstale til Folketinget, inden han udskriver valg.

- Den vigtigste dagsorden, statsministeren kan tage fat på, er at få et kursskifte i udlændingepolitikken. Så vi begynder målrettet at sende udlændinge ud af landet, siger Peter Skaarup om partiets "paradigmeskift".

- Kun hvis vi gennemfører paradigmeskiftet, hvor vi sender folk ud af landet, får vi råd og ro til at gennemføre alt det gode, vi ellers vil: Ældrepolitik, syge, politi og skoler. Det giver noget råderum at lave den ændring.

Ikkevestlige indvandrere koster ifølge Finansministeriet årligt Danmark 36 milliarder kroner. Mange indvandrere arbejder ikke, men lever af offentlige overførsler og skaber mange "kulturelle udfordringer", mener Peter Skaarup.

Spørgsmål: Er "paradigmeskiftet" jeres krav for at støtte regeringens finanslov?

- Nu er det ikke sådan, at vi stiller ultimative krav. Men vi ser det som meget vigtigt at lave den drejning i vores udlændingepolitik. Når man får asyl, skal man være forberedt på at vende tilbage, så snart muligheden er der.

DF vil af med de fem regioner, når Løkke fremlægger sin sundhedspolitik. Desuden skal folkepensionister ikke beskæres i satspuljen til samfundets fattigste, påpeger Peter Skaarup.

- Vi skal gøre det mere rimeligt for pensionister. De skal også være en del af opsvinget, siger han.

I udlandet skal ulande kun have dansk bistand, hvis de modtager deres afviste statsborgere. I EU skal Danmark kæmpe for en god britisk løsning, mener DF's gruppeformand.

- Regeringen skal være mere optaget af at få skabt en løsning med briterne om en ordentlig Brexit. En hård Brexit vil koste dansk erhvervsliv en hel masse, siger Peter Skaarup.