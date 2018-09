S og DF vil have klar besked af Løkke om udrejsecenter: »Lige nu ligner det bare er pr-stunt«

Grundlovsdag luftede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for første gang offentligt, at regeringen undersøger muligheden for at oprette et udrejsecenter for afviste asylansøgere i et ikke-navngivet europæisk land.

Siden har der været stille om processen. Regeringen er flere gange blevet bedt om at fremlægge nærmere detaljer og fortælle, hvordan arbejdet skriver frem.

Men blandt andet af på grund af risikoen for at afspore forhandlingerne har både Lars Løkke Rasmussen afvist at afsløre mere, inden der foreligger en aftale.

Det kommer han imidlertid til, når han i nærmeste fremtid møder op i Udenrigspolitisk Nævn.

Her har Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i fællesskab indkaldt statsministeren i samråd og bedt om en forklaring.

- Lars Løkke Rasmussen lovede danskerne i sin grundlovstale, at der ville være en løsning på plads inden nytår. Alt tyder på, at han ikke kan leve op til sit løfte.

- Lige nu ligner det bare er pr-stunt, og derfor er der brug for, at vi får afklaring på, hvor vi står, og hvordan vi kommer videre, siger Nicolai Wammen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet.

Peter Skaarup, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti, tripper også for at få klarhed og se fremskridt.

- Vi mener, at hvis ikke man kan få asyl, så må man tage hjem eller til et udrejsecenter i udlandet i stedet, og derfor bifalder vi idéen.- Men der er ikke sket meget siden Løkkes tale, og vi har ikke ret meget mere tålmodighed.

- Derfor vil vi meget gerne have noget på plads inden 2019, siger han.

Skaarup er enig med statsministeren i, at processen helst ikke må forstyrres unødigt.

Alligevel mener han, at hensynet til at give et klart signal til offentligheden bør veje tungere end ønsket om at holde processen lukket så længe som muligt.

- Folk, der søger asyl i Danmark er jo takket være telefoner og internettet ret godt informeret om, hvordan lovgivningen og reglerne er i de forskellige lande.

- Derfor vil det også hurtigt få en effekt, hvis der handles politisk.

- Tendensen til at nogle afviste asylansøgere bliver hængende, er nok større, hvis ikke der findes en løsning. Derfor er det vigtigt, at det går hurtigere, og at der bliver meldt klart ud, siger Skaarup.

Nicolai Wammen frygter, at statsministeren selv er kommet til at vanskeliggøre forhandlingerne ved at lufte planerne i utide.

- Det er ham, der har stillet danskerne det her i udsigt, og det er ham, der har sagt, at han forventede at have noget klar inden nytår.

- Det er uklogt at love, at der er styr på tingene, når det viser sig, at det ikke kommer til at ske, siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forklarede allerede 28. august på et samråd, at et udrejsecenter efter hendes mening formentlig ikke vil kunne etableres før engang i 2019.

Hun forventer dog, at man allerede i år ville kunne se konturerne af et sådant center.

Møderne i Udenrigspolitisk Nævn er ikke offentlige, og derfor vil statsministerens svar i forbindelse med samrådet være omfattet af referatforbud.