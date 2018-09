200 brintbusser er på vej til Danmark

Danmark er sammen med Letland og Storbritannien blevet tildelt midler til at rulle i alt 600 brintbusser ud på gaden. En tredjedel af midlerne - nok til 200 busser - vil gå til Danmark.

Energi-, forsynings-, klimaminister Lars Christian Lilleholt er begejstret over EU-komitéens, Connecting Europe Facility, beslutning.

- Det er en appelsin i turbanen for Danmark og vores grønne omstilling. Ikke alene bruger vi biobrændsel og el-busser. Nu får vi også 200 busser, der kører på en af de reneste energikilder, vi kender til. Det er helt fantastisk, siger ministeren.

Fakta: Brændselscellen laver verdens reneste energi

Ifølge ministeren er det et motiverende skulderklap. Dels til Danmarks klimaindsats. Dels til NEL Hydrogen Solutions - en norsk producent af brintteknologi og infrastruktur - hvis fabrik i Herning skal producere tankstationerne til samtlige 600 busser.

- Og jeg er ikke i tvivl om, at man i EU har skelet til, hvordan vi i Danmark har markeret os i udvikling og implementering af grønne teknologier, siger Lars Christian Lilleholt.

Ifølge Jacob Krogsgaard, senior vice president i NEL, vil prisen for brintbusser snart blive skubbet ned omkring et niveau, der kan konkurrere med de konventionelle alternativer. Ifølge ham er prisen netop nu den eneste hindring for brintbussers udbredelse.

- Brintbusser kan fungere som en komplet erstatning af dieselbusser. Samtidig har de vand som eneste udstødning, og forbruger brint, der er produceret via vedvarende energi, siger Krogsgaard.

Én opladning på ti minutter giver busserne brint nok til at klare en dags kørsel. Dermed adskiller brintbusser sig fra elbiler, hvis store udfordring er rækkevidden per opladning. Tilmed fungerer bussernes motorer som luftrensere.

- Brintbussen er drevet af en brændselscelle, som bruger brint og ilt fra luften til at producere strøm. I den proces renser den faktisk luften for de skadelige partikler, som udledes af fossile brændselsmotorer, siger Jakob Krogsgaard.

Hvor busserne kommer til at støvsuge luften og fragte folk fra A til B kan hverken ministeren eller Krogsgaard løfte sløret for endnu.

Det forventes at de første busser triller ud på gaderne i 2020.