Regeringen øger fokus på behov for udenlandsk arbejdskraft

Det er på tide at sætte tiltrækningen af udenlandsk arbejdskraft lige så højt på den politiske dagsorden som at bremse tilstrømningen af flygtninge og indvandrere. Det mener regeringen.

Det skriver Berlingske lørdag.

Efter en periode med hele 98 udlændingestramninger er det således blevet tid til at øge fokus på at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Det fortæller beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

- Tiden er nu kommet til, at vi bliver nødt til at udfolde den dagsorden, der hedder tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, så den er lige så vigtig for Danmark, som det er at få stoppet tilstrømningen, siger Troels Lund Poulsen til Berlingske.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tidligere slået fast, at regeringens udlændingepolitik står på to ben.

Med det menes, at der både skal være fokus på at stoppe tilstrømningen samt at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Det fremgår i regeringsgrundlaget fra sommeren 2015 for den rene Venstre-regering. Og det er gentaget i VLAK-regeringens grundlag.

Regeringens ventes inden længe at komme med et udspil. Det skal gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Ifølge Berlingske drejer en af løsningerne sig om at give fortrinsret for personer fra bestemte lande med flere lighedspunkter med Danmark.

Hos Dansk Folkeparti er udlændingeordfører Martin Henriksen meget lidt begejstret for regeringens nye udlændingedagsorden.

- Det sætter spørgsmålstegn ved alle de stramninger, vi har gennemført sammen på udlændingeområdet, siger Martin Henriksen til Berlingske.