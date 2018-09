Røde partier vil sende flere penge til Arbejdstilsynet

Der skal penge på bordet, når kredsen af partier, der står bag et tidligere forlig om arbejdsmiljøreglerne, skal sætte sig sammen og blive enige om, hvordan vi undgår, at endnu flere bliver syge af at gå på arbejde.

Det mener Leif Lahn Jensen, der er arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokratiet, efter at han torsdag er blevet præsenteret for en række forslag til en forbedret arbejdsmiljøindsats fra et ekspertudvalg.

- Vi vil gå konstruktivt ind i det. Der er rigtigt mange gode forslag. Men hvis vi skal kunne levere et ordentligt tilsyn, så skal der flere penge til.

- Ellers er det tom snak fra beskæftigelsesministeren, når han siger, at han vil forstærke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, siger Leif Lahn Jensen.

Han henviser til, at Arbejdstilsynets budgetter er beskåret de seneste år, samtidig med, at arbejdsmiljøet på flere områder er gået den forkerte vej.

- Jeg vil godt sætte spørgsmålstegn ved, om det er realistisk, at tilsynet når det, de skal, med de penge, der er til rådighed.

Udvalg: Bedre arbejdsmiljø kræver bedre tilsyn

- Arbejdstilsynet er blevet beskåret med 100 millioner kroner siden 2015.

- Derfor vil vores udgangspunkt være, at vi skal tilbage til det tidligere niveau, før vi kan begynde at kigge på, hvad der skal gøres bedre, siger Leif Lahn Jensen.

De fem partier i rød blok var for nylig ude med et fælles krav om at få tilført netop 100 millioner kroner til Arbejdstilsynet.

Derfor er Christian Juhl, der er arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, også enig i kritikken.

- Det er tydeligt, at ekspertudvalget har været bundet på hænder og fødder i forhold til økonomien. Det må ikke koste noget.

- Måske er det derfor, at anbefalingerne mere minder om en pakke med plastre, når der reelt er brug for en kur eller en operation.

- For mig at se burde Arbejdstilsynet opnormeres og forstærkes, og det er ikke umiddelbart det, der er lagt op til, siger han.

Fra 2012 til 2016 er der 17 procent flere, der føler sig udsat for øget psykisk belastning på jobbet, og i samme periode er antallet af personer, der har muskelsmerter i forbindelse med arbejdet, steget med 15 procent.