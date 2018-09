Overblik: De opsigtsvækkende citater fra Danske Bank

Den store interne undersøge, som Danske Bank har foretaget af hvidvask i bankens estiske filial, indeholder mange bemærkelsesværdige citater.

Rapporten omhandler, hvordan mindst 200 milliarder euro mellem 2007 og 2015 så godt som ukontrolleret flød fra lande som Rusland og Aserbajdsjan gennem Danske Bank i Estland til resten af verden.

En stor del af disse har kendetegn, som man forbinder med hvidvask.

Samtidig afdækker den mange svigt hos Danske Bank, hvis administrerende direktør er gået af.

Tirsdag skal erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om sagen.

Læs her nogle af de mest opsigtsvækkende direkte citater fra rapporten:

Den 8. juni 2007 skriver den russiske centralbank til Finanstilsynet om afdelingen, som Danske Bank har overtaget via købet af Sampo Bank samme år:

- Kunder i Sampo Bank deltager kontinuerligt i finansielle transaktioner af tvivlsom karakter ... for milliarder er rubler månedligt.

- De nævnte transaktioner kan være rettet mod told- og skatteunddragelse, at finde en legal form for kapitalflugt, eller de kan være forbundet med kriminel aktivitet i sin reneste form, inklusive hvidvask.

Danske Bank svarer - i modstrid med virkeligheden - det danske finanstilsyn, at det estiske finanstilsyn har givet filialen en blank påtegning.

29. april 2008 skriver Danske Banks interne revision om den estiske filial:

- Afdelingen er blevet signifikant bedre til at bruge KYC (direktiver, der skal stoppe hvidvask, red.). Der er enkelte mangler.

9. marts 2010 diskuterer Danske Banks direktion aktiviteterne i Estland med fokus på risikoen for hvidvask i de mange transaktioner. Fra referatet lyder det:

- (Navn) udtrykte bekymring over de mange russiske overførsler. (Navn) oplyste, at der havde været kontakt til den russiske centralbank, som sagde god for disse overførsler. (Navn) havde heller ikke fundet noget, der gav anledning til bekymring.

Personnavne er udeladt i Danske Banks interne rapport.

20. februar 2012 svarer Danske Banks juridiske afdeling Finanstilsynet, der igen er blevet advaret af det estiske finanstilsyn:

- For at opsummere er vi fuldt ud opmærksomme på, at kundebasen i Sampo Bank Estonia inkluderer flere højrisikokunder. Vi er dog sikre på, at kontrollen svarer til risikoen.

13. oktober 2013 er administrerende direktør Thomas Borgen refereret for under et møde om de estiske aktiviteter:

- (Han) understregede behovet for en mellemvej og ønskede at forsætte diskussionen uden for dette forum.

27. december 2013 skriver en whistleblower til et medlem af direktionen og Danske Banks interne revision:

- Banken bliver ved med at have forretninger med et selskab, der har begået en forbrydelse.

- (Om kunder, red.) det blev åbenbart opdaget, at de reelle ejere inkluderede Putins familie og FSB (den russiske efterretningstjeneste, red.), og de har været involveret med flere russiske banker, der er blevet lukket ned de seneste år.

5. februar 2014 har Danske Banks interne revision undersøgt afdelingen og nogle af whistleblowerens anklager og skriver:

- Afdelingen har indgået nogle meget profitable aftaler med flere russiske mellemmænd, hvor de reelle kunder er skjult.

5. februar 2014 skriver medlemmer af direktionen til hinanden og til intern revision oven på præsentationen samme dag:

- Ser desværre ud til, at der er grund til bekymring. Jeg orienterer (den administrerende direktør) og arrangerer gennemgang asap. Holder dig og (navn) i loopet.

- Vil I ikke sikre, at denne sag ikke kører af sporet, hvis den allerede er blevet håndteret?

10. februar 2014 siger interne revision i forbindelse med en opfølgning i et referat:

- Der er ingen grund til at underrette Finanstilsynet eller andre om, hvad der er fundet efter whistlebloweren, da vi ikke har nogen mistanke om hvidvask af penge.

26. juni 2014, efter flere måneders fokus på den estiske afdeling, står der i et bestyrelsesreferat om diskussioner af at lukke aktiviteterne:

- (Den administrerende direktør) fandt det uklogt at skynde på exitstrategien, da det kan ramme salgsprisen.

11. september 2014 skriver det estiske finanstilsyn i et udkast til en rapport:

- Danske Bank har systematisk etableret relationer til personer, i hvis aktiviteter man kan se de mest simple og almindelige mistænkelige omstændigheder.

- Den økonomiske interesse har vundet over ansvaret for at gennemføre kontrol.

18. september 2014 skriver et medlem af Danske Banks direktion efter at have læst udkastet:

- Det er en total og fundamental fiasko i at gøre, hvad vi bør gøre og gøre det, vi siger, vi gør.

24. september 2014 skriver en medarbejder i Danske Banks afdeling for regeloverholdelse og antihvidvask om et udkast til en rapport fra det estiske finanstilsyn:

- Konklusionerne er brutale for at sige det mildt, og tæt på det værste jeg nogensinde har læst på området. Hvis bare halvdelen er sandt, så handler det her langt mere om at lukke det hele ned end om procedurer.

I 2015 begyndte Danske Bank at lukke porteføljen på omkring 10.000 potentielt problematiske kunder ned.

I 2017 graver Berlingske Business de første historier om massiv hvidvask i Danske Bank frem.

Kilde: Danske Bank