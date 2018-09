Justitsministeriet skal forklare ageren i LTF-solohistorie

Folketingets Ombudsmand stiller spørgsmål til Justitsministeriet om brug af en solohistorie i sag om opløsning af banden Loyal To Familia (LTF).

Det oplyser Ombudsmanden på sin hjemmeside.

Sagen drejer sig om, at DR efter aftale med justitsministerens ene særlige rådgiver undlod at kontakte modparten i en sag om et kommende forbud mod banden Loyal to Familia.

Det er Radio24syv, som tidligere på måneden fik indsigt i sagen og beskrev den.

- Det fremgår af flere medier, at Justitsministeriet skulle have koordineret offentliggørelsen med DR og Jyllands-Posten, således at disse medier som de første kunne bringe historien, skriver Ombudsmanden på sin hjemmeside.

- Det fremgår også af medierne, at Justitsministeriet skulle have bedt DR og Jyllands-Posten om at vente med at kontakte LTF’s advokat indtil kort før offentliggørelsen af sagen.

- Justitsministeriet har efterfølgende anført, at LTF’s advokat burde være blevet orienteret om sagen før pressen, skriver Ombudsmanden.

Justitsministeriet er blevet bedt om at forholde sig til, om ministeriets pressebetjening har været i overensstemmelse med reglerne om solohistorier.

Desuden har Ombudsmanden bedt ministeriet om at redegøre for tidspunktet for orientering af advokaten. Justitsministeriet har fået en frist på fire uger til at svare.

Af en sms-korrespondance mellem den særlige rådgiver og en DR-medarbejder fremgår det, at LTF’s forsvarsadvokat ikke skulle orienteres, før der var fem minutter til, at DR breakede historien.

DR har over for fagbladet Journalisten erkendt, at DR burde have kontaktet advokaten tidligere. Også inden DR gik i luften med første udgave af historien.

DR har dog afvist, at DR indgik en aftale med Justitsministeriets særlige rådgiver om, at de ikke måtte tale med advokaten.

Jyllands-Posten havde i modsætning til DR i sin første udgave af historien advokaten citeret.

Ombudsmanden tilføjer, at han ikke undersøger selve sagen om opløsning af LTF. Den side af sagen tager domstolene sig af.