Fakta: Det viser meningsmålingerne om de Konservative

I sin tid som formand for De Konservative blev Bendt Bendtsen - lidt hånligt - kaldt Mr. 10 Procent, med henvisning til at det var nogenlunde den vælgeropbakning, partiet havde under hans ledelse.

Ved folketingsvalget i 2015 fik Konservative 3,4 procent af stemmerne. Det var det dårligste valg i partiets 100 år lange historie. Her er et overblik over opbakningen til K i aktuelle meningsmålinger:

Voxmeter for Ritzau: 3,2 pct. (16. september).

Epinion for DR: 3,4 procent (18. september).

Norstat for Altinget: 4,4 procent (11. september).

Greens for Børsen: 4,1 procent (2. august).

Gallup for Berlingske: 4,1 procent (30. august).

Vægtede gennemsnit:

Ritzau Index: 3,7 procent.

Berlingske Barometer: 3,9 procent.

Risbjergsnittet for Altinget: 4,1 procent.

Kilder: Voxmeter, Epinion, Norstat, Greens, Gallup, Ritzau Index, Berlingske Barometer, Risbjergsnittet for Altinget.