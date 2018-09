Mette F. vil selv rette op på reform af førtidspension

- Jeg stod selv bag reformen af førtidspension. Derfor har jeg også et særligt ansvar for at få rettet op på nogle af de problemer, der viser sig at være.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

På partiets kongres i Aalborg gør hun det klart, at Socialdemokratiet vil gå endnu længere i forsøget på at rette på problemener med førtidspensionen end det, som et enigt Folketing blev enige om før sommerferien.

Og det vil ske med hende selv i spidsen.

- Ideen bag reformen var den rigtige, men jeg mener ikke, at vi er i mål med, hvordan reformen virker, siger Mette Frederiksen.

Frederiksen vil ud af Thornings skygge, men den er der stadig S-formanden tager klarere end nogensinde afstand fra tiden under sin forgænger. Men selv om hun har fundet sit eget sted at stå, hænger skyggen stadig over partiet.

Før sommerferien blev partierne på Christiansborg enige om justeringer af reglerne for førtidspension. Justeringerne skal gøre det mere klart, hvornår borgere skal i ressourceforløb.

Ressourceforløbene, der blev indført med en reform af førtidspensionsreglerne i 2013, er en betegnelse for forskellige indsatser, der skal få syge borgere tættere på job.

Men de har fået kritik for i nogle tilfælde at være nyttesløse, langtrukne og pinefulde for borgerne.

Og Christiansborg er fortsat ikke i mål med at rette på på reformen, mener Mette Frederiksen.

Hun peger på, at ressourceforløbene fortsat er for langstrakte. At nedslidte har for svært ved at få tilkendt førtidspension, og at der er for dårlig klageadgang for borgerne.