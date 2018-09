Regeringen på vej med ny type kørekort til bilisterne

I fremtiden kan du nøjes med at hive mobiltelefonen frem, hvis du bliver bedt om at fremvise dit kørekort.

Regeringen har nemlig planer om at gøre kørekortet digitalt i form af en app, oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

»I dag har de fleste en smartphone, og den er blevet en fast del af mange danskeres hverdag. Mobilen har nærmest erstattet pungen, og derfor giver det god mening at få kørekortet på mobilen, så det altid er lige ved hånden,« udtaler innovationsminister Sophie Løhde (V) i den forbindelse.

Regeringen vil gøre køreundervisning mere moderne

At lave en app til kørekortet er første tiltag i regeringens digitale servicereform, som har fået navnet "Digital service i verdensklasse".

Det er tanken, at man som bilist skal kunne logge sig ind på appen ved hjælp af en en personlig kode eller et fingeraftryk.

Appen skal ses som et supplement til det fysiske kørekort, som også i fremtiden kan bruges som hidtil.

6 ud af 10 danskere: Demente bør få frataget kørekortet

Fra regeringens side vil man desuden forenkle og digitalisere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen på kørekortområdet, oplyser transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

»Mange oplever, at der er meget lang ventetid på at få behandlet deres ansøgning om kørekort, fordi det foregår manuelt og papirtungt. Derfor vil regeringen, ud over at gøre selve kørekortet digitalt, også se på mulighederne for at digitalisere ansøgningsprocessen, så det sparer tid hos både ansøgerne og sagsbehandlerne,« udtaler han således.

Venstre: Køreprøve må maksimum ligge en måned efter endt teori

Udover at udvikle et digitalt kørekort, har man hos regeringen også ambitioner om, at for eksempel sundedskortet på sigt skal være digitalt.

Kørekort-appen forventes klar inden udgangen af 2020.