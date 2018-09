Socialdemokratiet ophæver borgfred på skatteområdet

- Lars Løkke Rasmussen bad om borgfred på skatteområdet. Men man kan ikke få arbejdsro, når man ikke arbejder.

Sådan lyder det søndag fra Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen på partiets kongres i Aalborg.

Med et skarpt angreb på tidligere skatteminister og nuværende finansminister Kristian Jensen (V) gør han det klart, at Socialdemokratiet ophæver den borgfred, der skulle give ro til genopbygning af skattevæsnet.

- Det er tre år siden, at regeringen lovede at genoprette skat. Rette op på det rod, Kristian Jensens reformer har skabt i skattevæsnet. Lars Løkke Rasmussen bad i den forbindelse om borgfred. Men der er på ingen måde kommet styr på politikken, siger Nicolai Wammen.

- Vi har en regering, der sidder på hænderne. Det er din regering og dit ansvar, Lars Løkke Rasmussen. I har svigtet. Det kan Danmark ikke være tjent med. Borgfreden på skatteområdet er hermed ophævet, siger han.

Wammen retter især sin kritik mod Venstres næstformand Kristian Jensen, der var skatteminister fra 2004 til 2010.

Thorning-regeringen bærer dog også en del af ansvaret. Hele fem skatteministre fra tre forskellige partier - Socialdemokratiet, De Radikale og SF - sad med ansvaret fra 2011 til 2015.

Frederiksen vil ud af Thornings skygge, men den er der stadig S-formanden tager klarere end nogensinde afstand fra tiden under sin forgænger. Men selv om hun har fundet sit eget sted at stå, hænger skyggen stadig over partiet.

Alligevel blev de fejlagtige ejendomsvurderinger og svindlen med udbytteskat ikke stoppet.

Spørgsmål: I havde regeringsmagten i fire år. I kunne vel have rettet op på problemerne i den periode?

- Set i bakspejlet, så er der bestemt ting, vi kunne have gjort anderledes. Har vi også et ansvar? Ja, det har vi. Men det er ikke nogen undskyldning for ikke at gøre noget ved tingene nu.

- Det er stadigvæk et kæmpe rod i skat, og når det gælder skattekommissionen, så har regeringen på ingen måde levet op til tilliden.

Spørgsmål: I Thorning-regeringen var der fem forskellige skatteministre fra tre forskellige partier. Det er vel også noget rod?

- Jeg ved ikke, om det i sig selv har betydning. Det må kommissionen kigge på, når den kommer dertil. Det vigtige er nu at få fuldt belyst, hvad der er foregået. Hvorfor fik vi skandalerne i Skat, og hvordan kan vi forhindre, at der kommer noget lignende i fremtiden. Alle kort må lægges på bordet. Det er der, regeringen har svigtet.

Spørgsmål: Der er få måneder til et valg. Er det ikke mere valgkamp end et forsøg på at gøre noget godt for skattevæsnet?

- Vi havde et håb om, at borgfreden ville hjælpe til at løse problemerne. Men regeringen har svigtet. Derfor siger vi nu, at nu slutter festen.

Skattekommissionen blev nedsat sidste år for at undersøge skandalerne i Skat, der har kostet milliarder af kroner. Kommissionen skal have udleveret de nødvendige dokumenter, siger Wammen.

Spørgsmål: Kommissionen skrev på sin hjemmeside for ganske nylig, at Skatteministeriet har fortalt dem, at der er en stor bunke dokumenter på vej. Så det går vel meget godt med at lægge kortene på bordet?

- Skattekommissionen har måttet rykke regeringen og ministerier. Det er fuldstændig utilstedeligt.

Spørgsmål: Men kommissionen får vel, hvad den beder om?

- Det må vi se. Vi opfordrer regeringen til at lægge alt på bordet og sørge for, at kommissionen får alle de papirer, den har brug for, siger Nicolai Wammen.

Socialdemokratiet foreslår desuden, at der oprettes flere nye skattecentre, og at skattevæsnet tilføres 1000 nye medarbejdere.