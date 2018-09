DF: Højtuddannede udlændinge er også et problem

Dansk Folkeparti er helt uenig med De Konservative i, at udlændingedebatten mangler nuancer.

Sådan siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, efter at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har opfordret til at få nuancerne tilbage.

Pape mener, at dansk udlændingepolitik er blevet én stor gryderet, hvor alle behandles ens, uanset om de reelt giver problemer eller ej.

- Uanset om det er indvandrerbørn, der skal lære noget i skolen, mennesker på flugt fra krig eller forskere i medicin fra Canada, som vil arbejde for et dansk firma, så kalder vi det for udlændingepolitik, siger Pape.

Men for Martin Henriksen er det ikke kun et spørgsmål om, om man ligger de offentlige kasser til last eller i øvrigt skaber problemer for det omgivende samfund.

- Pape fremstiller det, som om at det ikke har nogen konsekvenser at hente udenlandsk arbejdskraft hertil, siger Henriksen.

- Men det har konsekvenser for den sproglige og kulturelle sammenhængskraft, siger han.

Henriksen henviser til København, hvor 20 procent af borgerne ifølge ham er født uden for Danmark.

Det siger sig selv, at de har mindre chance for at blive integreret i det danske samfund, mener han.

Mange af dem har ikke engang brug for at tale dansk, fordi de arbejder på virksomheder, hvor man fint kan klare sig med engelsk, pointerer han.

Spørgsmål: Men hvad er problemet, hvis de forsørger sig selv og ikke generer nogen?

- Vi kommer til at leve mere adskilt, siger Henriksen.

- De kommer til at spejle sig i andre udlændinge.

Han understreger, at de højtuddannede udlændinges "parallelsamfund" selvfølgelig ikke er et så alvorligt problem som de udsatte boligområder og ghettoer, hvor der også er kriminalitet, og hvor folk lever på overførselsindkomst.

Men der er tale om et problem for sammenhængskraften, som De Konservative ignorerer, mener han.