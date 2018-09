Fakta: De 18 punkter i socialudspillet fra S

Et socialudspil er lørdag landet fra Socialdemokratiet.

Udspillet, der har titlen "Altid på børnenes side", indeholder 18 konkrete punkter, som har til formål at skabe bedre muligheder for alle i Danmark.

Læs om de 18 punkter her:

1: Flere børn skal anbringes tidligere.Tvangsanbringelser skal som udgangspunkt være permanente.

2: Plejefamilier skal have bedre vilkår.Bedre løn, mere faglig sparring og pligt til uddannelse bør følge med, når familier tager børn i pleje.

3: Flere familieanbringelser.Ved mistanke om eksempelvis stofmisbrug skal mor og far under graviditeten kunne anbringes, så det afklares, om de kan tage vare på barnet.

4: Krav om kvalitet på anbringelsessteder.Eventuelt overskud skal geninvesteres i institutionerne, og der skal strengere krav til kvalitet og faglighed.

5. En styrket tidlig indsats med familiehuse.Der skal afsættes midler, så kommuner kan etablere nye familiehuse, hvor sundhedspleje, fødselsforberedelse og rådgivning samles.

6. Forældrekurser skal give en bedre start.Gratis kurser til udsatte familier, der kan få pligt til at deltage.

7: Dagtilbud skal løfte udsatte børn.Det skal kunne pålægges, at et barn kommer i vuggestue. Flere pædagoger i institutioner med udsatte børn og mere uddannet personale i daginstitutioner.

8: Skolestart når barnet er klar.Børn skal kunne blive et år længere i børnehave, hvis de har behov for det.

9: En folkeskole, hvor udsatte elever bliver set.Mere uddannet personale på skoler med mange udsatte børn. Ordninger, hvor en lærer henter eleven om morgenen, udbredes. Større fokus på ordblindhed.

10. Nye muligheder for skoletrætte og udsatte elever.Skoletrætte unge skal kunne bruge tid hver uge uden for klassen i eksempelvis praktik eller fritidsjob. Udsatte skal kunne bruge et år mere på at tage ungdomsuddannelse, og anbragte skal kunne få tilknyttet en voksen mentor.

11: Udsatte børn skal have stærke fællesskaber i fritiden.Der skal faste bevillinger til frivillige foreninger, og klubber og fritidsinstitutioner skal have længere åbent.

12: Sociale investeringer skal bane vejen for nye mål.Fri adgang til psykolog og færre sager per socialrådgiver.

13: Flere skal hjælpes ud af hjemløshed.Hjemløse skal have mulighed for et opholdstilbud og misbrugsbehandling døgnet rundt.

14: Exitpakke til kvinder i prostitution.Der skal tilbydes terapi, psykologhjælp, sundhedsydelser og misbrugsbehandling til kvinder, der vil ud af prostitution. Udenlandske kvinder, der angiver bagmænd, skal have bedre muligheder for hjælp.

15: Udsatte ud af gældsfælden.Kviklånsfirmaer skal reguleres hårdere, og der skal afgift på deres udlån. Kommunerne skal tilbyde gratis gældsrådgivning.

16: Gratis tandpleje til udsatte.Når udsatte unge fylder 18 år, skal de visiteres til gratis specialtandpleje, såfremt de er omfattet af målgruppen.

17: Sæt de udsatte fri af paragrafferne.Misbrugere, kvinder i prostitution og hjemløse fritages fra eksempelvis krav og sanktioner i kontanthjælpssystemet. Udsatte bør have én koordinerende sagsbehandler.

18: Større kontrol med boligspekulanter.Kommuner med mange nedrivningsparate huse kan kræve, at professionelle udlejeres lejemål skal godkendes til udlejning. Det skal mindske risiko for boligspekulation i dårlige ejendomme.

Kilder: Socialdemokratiet.