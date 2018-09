Enhedslisten: Regeringen gør grin med psykiatrien

Regeringen er langt fra at give psykiatriområdet det nødvendige økonomiske løft, som der er behov for med et stigende antal patienter.

Sådan lyder det fra Enhedslistens psykiatriordfører, Stine Brix, efter at regeringen under overskriften "Vi løfter i fællesskab" har præsenteret en ny psykiatriplan.

Planen skal især hjælpe unge med psykiske lidelser og dårligt mentalt helbred.

- Siden 2009 er der kommet 30 procent flere patienter i voksenpsykiatrien, og over 60 procent mere i børne- og ungepsykiatrien. Alligevel er regeringens plan samlet set mindre end den foregående plan, som den afløser, siger hun.

Regeringen vil bruge over 2,1 milliarder kroner til bedre psykiatri over de næste fire år. 1,6 milliarder kroner er varige midler, hvilket svarer til et årligt løft på 420 millioner kroner, lyder det i udspillet.

Desuden er der i satspuljen i 2018-21 afsat omkring 400 millioner kroner til at afprøve en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri, uddannelse i en stressfri hverdag og gratis psykologhjælp til 18-20-årige med angst.

Men regeringen gør grin med psykiatrien, når der bliver taget penge fra satspuljen til at finansiere handlingsplanen, lyder det.

- For det første er det dybt usympatisk, at regningen bliver tørret af på de fattigste mennesker i Danmark, og for det andet har psykiatrien brug for at komme på finansloven, så man ved, hvad man har at gøre godt med, siger hun i en skriftlig kommentar.

Af udspillet fremgår det også, at andelen af unge, der har det dårligt mentalt, skal være faldet med 25 procent i 2025.

Det er vigtigt at fokusere på en tidlig indsats, lyder det fra De Radikales sundhedsordfører.

- Alt for mange børn og unge lider af stress, angst og depression. Vi lever i en verden med så mange informationer, at hjernen ikke længere kan følge med.

- Børn skal lære at koble af i børnehaven, skolen og ungdomsuddannelserne. Vi skal gøre op med karakterpres og målstyring, siger hun.