De Radikale stiller krav til S om større råderum

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har tidligere slået fast, at han kun vil bringe en Socialdemokratisk regering til magten, hvis der inden udformes et dokument, hvor partiet kan se, at dets politik imødekommes.

Det har dog ikke stået klart, hvad indholdet af dette dokument skulle være, men nu siger den radikale leder, at partiet kræver et større råderum.

Det skriver avisen Danmark.

- Det er et klokkeklart krav fra os, at vi vil kende den økonomiske politik, før vi ved, om vi bakker op om en regering, og den skal give mulighed for, at vi kan stoppe med besparelser på uddannelse, og at vi kan investere i den grønne omstilling.

- Det kræver altså, at råderummet bliver større, end det er i dag, siger Morten Østergaard til avisen Danmark.

Det Radikale Venstre har selv en række bud på, hvordan råderummet kan øges.

Men Morten Østergaard understreger, at de enkelte forslag ikke i sig selv er ultimative.

Konkret foreslår Morten Østergaard, at beløbsgrænsen over for udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU sænkes fra 417.800 kroner til 325.000 kroner, og at pensionsalderen sættes op for dem, der ikke er nedslidte.

I Socialdemokratiet afviser man både, at man mangler en plan, og at man kommer til at fremlægge en ny.

- Vi har en økonomisk plan, og den øger også råderummet de kommende år. Det gør den blandt andet ved at annullere den lettelse i arveafgiften, siger finansordfører for Socialdemokratiet Benny Engelbrecht til avisen Danmark.

Spørgsmål: Men hvis I ikke vil øge råderummet mere, end I allerede har meldt ud, så vil Det Radikale Venstre ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister?

- Men som sagt, vi har lagt en plan frem, og den øger råderummet, hvad der så sker efter et folketingsvalg, det tager vi til den tid, slutter Benny Engelbrecht til avisen Danmark.