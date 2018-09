De Radikale kræver større råderum af Socialdemokratiet

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, kræver nu et større økonomisk råderum for at støtte en socialdemokratisk regering. Før har han forlangt, at parterne skal indgå en politisk aftale.

Det skriver avisen Danmark.

- Vi er nødt til at forlange, at vi må kende den økonomiske politik, som Socialdemokraterne vil drive regering på, hvis vi skal bakke op, siger Morten Østergaard til Ritzau.

- For vi vil kun støtte en regering, der vil gøre det muligt at investere i vore børn og unges fremtid.

Det Radikale Venstre vil øge det økonomiske råderum med mere udenlandsk arbejdskraft samt senere tilbagetrækning på arbejdsmarkedet. Men Morten Østergaard understreger, at hans forslag ikke er ultimative.

Morten Østergaard vil sænke beløbsgrænsen for arbejdere fra lande uden for EU fra 417.800 kroner til 325.000 kroner. Pensionsalderen skal også op for danskere, der ikke er nedslidte, mener han.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, siger til Ritzau, at partiet øger råderummet i sin økonomiske plan. Det sker ved at sløjfe lettelsen af arveafgiften for de rigeste virksomhedsarvinger.

- Det er en tanke, som Det Radikale Venstre selv har luftet. Til gengæld vil de hæve pensionsalderen yderligere, sænke topskatten og åbne for lavt betalt udenlandsk arbejdskraft fra Asien og Afrika, siger Benny Engelbrecht.

- Den slags tiltag er ikke nogle, som Socialdemokratiet går ind for. Der er heller ikke flertal for det i Folketinget eller i befolkningen. Jeg ser frem til at samarbejde om det, vi nu kan samarbejde med De Radikale om.

Under statsminister Helle Thorning-Schmidt gik S-R-SF-regeringen "reformamok". Er Socialdemokratiet nu i reformchok?

- Der er rigtig mange reformer, vi skal lave i Danmark: Vi skal skabe en offentlig sektor, hvor vi giver tillid tilbage til medarbejderne. Vi skal kigge på kommunal- og strukturreformen, siger Benny Engelbrecht.

- Det har skabt et Danmark, som ikke hænger sammen.